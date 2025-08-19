Xiaomi presenta vehículos eléctricos. (Foto: EFE)
Agencia EFE
La tecnológica china anunció este martes que comenzará a vender sus vehículos eléctricos en Europa a partir de 2027, según indicó su presidente, Lu Weibing, en declaraciones recogidas por varios medios especializados en el sector tras la presentación de los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2025.

El anuncio llega en un momento en el que la (UE) mantiene sus aranceles a los chinos, tras acusar a Pekín de generar una competencia injusta mediante «subvenciones desleales», aunque negocia cambiar esas tarifas por precios mínimos.

Durante el acto de este martes, Xiaomi informó de que en el segundo trimestre de 2025 entregó 81,302 automóviles, lo que supuso un aumento interanual del 197.7%, y que los ingresos de su división de vehículos eléctricos se triplicaron hasta los 20,600 millones de yuanes (US$ 2,869 millones, 2,456 millones de euros).

Demanda récord del modelo YU7

La compañía destacó además que su nuevo modelo YU7, lanzado en junio, registró una demanda récord con 240,000 pedidos confirmados en sus primeras 18 horas en el mercado.

Lu explicó que, aunque el redujo sus pérdidas a 300 millones de yuanes (US$ 42 millones, 36 millones de euros) en el segundo trimestre, la compañía acumula todavía cuantiosas inversiones y no espera beneficios sostenidos a corto plazo.

En el mismo trimestre, la empresa alcanzó unos ingresos totales de 116,000 millones de yuanes (US$ 16,158 millones, 13,831 millones de euros), un 30.5 % más que en 2024, mientras que el beneficio neto ajustado ascendió a 10,800 millones de yuanes (US$ 1,504 millones, 1,288 millones de euros), un 75.4% superior al del año anterior.

Xiaomi espera cerrar 2025 con un crecimiento de ingresos superior al 30%, apoyada en la expansión de su negocio de automóviles y en la consolidación de su posición en el mercado global de teléfonos inteligentes.

