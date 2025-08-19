El mercenario patriótico Chris Smith (John Cena) regresa en la segunda temporada de “Peacemaker”, pero esta entrega de la serie de HBO Max marca un cambio importante en la línea temporal del Universo de DC, ya que deja atrás a DCEU y transcurre dentro del nuevo DC Universe (DCU), específicamente después de los eventos de la película “Superman”, protagonizada por David Corenswet. ¿Cuándo se estrenará cada episodio en HBO Max?

La nueva entrega de la serie escrita y parcialmente dirigida por James Gunn incluye varios cameos y huevos de Pascua, además de la reunión del protagonista con sus compañeros de equipo de ARGUS Leota Adebayo (Danielle Brooks), Adrian Chase / Vigilante (Freddie Stroma), Emilia Harcourt (Jennifer Holland) y John Economos (Steve Agee).

El rodaje de la segunda temporada de “Peacemaker” comenzó el 13 de abril de 2024, mientras que la fotografía principal comenzó el 13 de junio y terminó el 25 de noviembre de ese año.

John Cena retoma el rol del protagonista de Chris Smith / Peacemaker en la segunda temporada de la serie creada por James Gunn (Foto: DC Studios)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”?

La segunda temporada de “Peacemaker”, producida por DC Studios con James Gunn como showrunner, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”?

La segunda temporada de “Peacemaker” se estrenará el jueves 21 de agosto de 2025. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo hasta el 9 de octubre.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”?

Cada uno de los capítulos de la temporada 2 de “Peacemaker” estará disponible en HBO Max desde las 3:00 a.m. ET / 12:00 a.m. PT en Estados Unidos.

Mientras que en Reino Unido podrá ver los nuevos episodios un día después en Sky Max y NOW.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA CADA EPISODIO DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2?

Estados Unidos (ET): 3:00 a.m.

Estados Unidos (PT): 12:00 a.m.

México (CDMX): 1:00 a.m.

Colombia: 2:00 a.m.

Perú: 2:00 a.m.

Ecuador: 2:00 a.m.

Panamá: 2:00 a.m.

Venezuela: 3:00 a.m.

Bolivia: 3:00 a.m.

Chile: 3:00 a.m.

Argentina: 4:00 a.m.

Uruguay: 4:00 a.m.

Paraguay: 4:00 a.m.

Brasil (Brasilia): 4:00 a.m.

Reino Unido: 8:00 a.m.

España: 9:00 a.m.

Francia: 9:00 a.m.

Italia: 9:00 a.m.

Alemania: 9:00 a.m.

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”

De acuerdo con la sinopsis oficial de HBO Max, “en la segunda temporada, Peacemaker descubre un mundo alternativo donde la vida es todo lo que él desearía que fuera. Pero este descubrimiento también lo obliga a enfrentarse a su traumático pasado y tomar el futuro en sus propias manos”.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”

John Cena como Chris Smith / Peacemaker

Danielle Brooks como Leota Adebayo

Freddie Stroma como Adrian Chase / Vigilante

Jennifer Holland como Emilia Harcourt

Steve Agee como John Economos

Robert Patrick como August ‘Auggie’ Smith / White Dragon

Frank Grillo como Rick Flag Sr.

Sol Rodríguez como Sasha Bordeaux

Tim Meadows como Langston Fleury

Michael Rooker como Red St. Wild

Isabela Merced como Hawkgirl

Nathan Fillion como Green Lantern Guy Gardner

Sean Gunn como Maxwell Lord

Nhut Le

Elizabeth Faith Ludlow

Brey Noelle

Terence Rosemore

Stephen Blackehart

Reinaldo Faberlle

Brandon Stanley,

Anissa Matlock

Dorian Kingi

Michael Ian Black

David Denman

Taylor St. Clair