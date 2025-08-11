El abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que repone a su patrocinada como fiscal suprema.

Esto, luego de que la Corte Suprema, a inicios de este mes, anulara la suspensión de 24 meses que afrontaba Benavides.

En su denuncia, presentada ante el Congreso de la República el último viernes, Peña pide que Espinoza sea investigada por la comisión de los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

A su juicio, la fiscal de la Nación infringió los artículos 2, 38, 154 y 159 de la Constitución Política del Perú por no acatar la resolución de la JNJ, por lo que demandó su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por el plazo de 10 años.

“Solicito surtir el procedimiento de acusación constitucional, en sus dos variantes de antejuicio y juicio político, para que (Delia Espinoza) sea, en mérito de la primera, acusada ante la Corte Suprema por los delitos de función denunciados, y, por la segunda, inhabilitada por 10 años para el ejercicio de la función pública”, se lee en el texto.

Para el abogado, los hechos denunciados contra Espinoza, además de constituir infracciones constitucionales y el quebrantamiento del orden legal y constitucional, “constituyen delitos que para el Tribunal Constitucional genera el deber de interdicción de la arbitrariedad y claro desacato” a la orden constitucional de la JNJ para reincorporar en el cargo de fiscal suprema titular a su clienta.

“Estos graves y manifiestos hechos denunciados (desobediencia a la autoridad y rehusamiento de actos funcionales) deben ser ejemplarmente sancionados, antes que las consecuencias de las mismas constituyan hechos irreparables en contra de los derechos humanos y fundamentales de Patricia Benavides y del propio orden democrático, constitucional en nuestro Estado Convencional de Derecho”, apuntó.

“No se puede visionar un Estado Constitucional de Derecho, donde el respeto, entre otros, al principio de legalidad es quebrantado de manera arbitraria y denigrante por Espinoza Valenzuela. Por lo que, los hechos denunciados, deben ser a la brevedad posible sancionados”, agregó Peña.

La denuncia en mención deberá ser revisada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ya tiene en agenda otros casos relacionados a Espinoza.

BENAVIDES SE REINCORPORARÁ MAÑANA AL MINISTERIO PÚBLICO

Esta mañana se conoció que Espinoza finalmente reincorporará a Benavides en sus funciones.

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) la citó a una sesión extraordinaria que se realizará mañana, a partir de las 9:00 a.m.

A través de un oficio remitido por la gerente de la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, Evelia Castro, Benavides fue citada en su condición de fiscal suprema titular a asistir a dicha reunión, en la que se abordará su reincorporación.