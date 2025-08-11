Tras varios días en espera, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, retrocedió en su postura y finalmente reincorporará en sus funciones a la fiscal suprema Patricia Benavides. Esto, luego de que la Corte Suprema, a fines de julio pasado, anulara la suspensión de 24 meses que pesaba en su contra.

Esta mañana se conoció que la Junta de Fiscales Supremos (JFS) la citó a una sesión extraordinaria que se realizará mañana, a partir de las 9:00 a.m. La sesión fue convocada por Espinoza.

A través de un oficio remitido por la gerente de la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, Evelia Castro, Benavides fue citada en su condición de fiscal suprema titular a asistir a dicha reunión, en la que se abordará su reincorporación.

El jueves pasado, Benavides indicó que estaba a la espera de la citación de la JFS para que pueda retomar su función como fiscal suprema.

“Enterada por los medios de comunicación de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha absuelto las consultas formuladas por la Fiscal de la Nación, a fin de expeditar la ejecución de su decisión de restituirme en el cargo y las funciones de fiscal suprema, corresponde que se me curse, de forma inmediata, la citación respectiva para mi reincorporación, conforme lo disponen la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y las resoluciones de la JNJ”, dijo en un comunicado difundido por su abogado, Jorge del Castillo.

¿QUÉ DESPACHO OCUPARÁ BENAVIDES EN LA FISCALÍA?

Al ser consultada por un eventual retorno de Benavides al Ministerio Público, Espinoza adelantó que la exfiscal de la Nación ocuparía el despacho de una de los dos fiscalías supremas permanentes que se encuentran disponibles y que ven casos de corrupción de funcionarios relacionados al caso “Cuellos Blancos del Puerto”.

Sin embargo, precisó que la decisión final se conocerá luego de que el Área de Presupuesto del Ministerio Público indique si se cuenta con los recursos económicos para ello.

“Con relación a los cupos de la Junta de Fiscales Supremos, eso vamos a definirlo de acuerdo a si el Área de Presupuesto nos señala que existe el presupuesto para que pueda ocupar una de las fiscalías que ya son permanentes, que son dos supremas de delitos de corrupción de funcionarios”, sostuvo en conferencia de prensa, a inicios de este mes.

La fiscal de la Nación también dijo que se evaluaría la designación de Benavides como representante de su institución ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a pocos meses de las elecciones generales de abril del 2026.

“Es un espacio donde, en un año tan importante en que se van a realizar elecciones generales, habría que ver hasta qué punto podría ser eso saludable. Vamos a verlo, tenemos que evaluarlo con sumo detenimiento, con mucha prudencia, sobre todo, para no afectar los derechos de nadie. Eso es lo importante (...) esto es lo que nos ha generado la decisión de la Corte Suprema”, aseveró.

