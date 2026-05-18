Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el 31 de mayo. Foto: EFE - Renato Pajuelo/ Fernando Gimeno
Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el 31 de mayo. Foto: EFE - Renato Pajuelo/ Fernando Gimeno
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Redacción Gestión
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de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

Según el funcionario, se realizarán dos debates,

En tanto,

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“Se siguen estableciendo mayores negociaciones para poder determinar otros detalles en torno a la metodología, a los moderadores y otros detalles más que, de hecho, vamos a seguir nosotros coordinando con las organizaciones políticas”, señaló Burneo en declaraciones a la prensa.

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El debate de equipos técnicos se encuentra programado realizarse en la sede del JNE en el jirón Nazca, en el distrito limeño de Jesús María, mientras que el presidencial se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

El debate de equipos técnicos se realizará en la sede del JNE en el jirón Nazca, en el distrito de Jesús María, mientras que el presidencial en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
El debate de equipos técnicos se realizará en la sede del JNE en el jirón Nazca, en el distrito de Jesús María, mientras que el presidencial en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

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