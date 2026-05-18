El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó las fechas en donde se realizará los debates presidenciales entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

Según el funcionario, se realizarán dos debates, el primero de ellos fue programado para el domingo 24 de mayo, donde participarán los equipos técnicos de ambas organizaciones políticas.

En tanto, el debate presidencial donde participarán los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el domingo 31 de mayo.

“Se siguen estableciendo mayores negociaciones para poder determinar otros detalles en torno a la metodología, a los moderadores y otros detalles más que, de hecho, vamos a seguir nosotros coordinando con las organizaciones políticas”, señaló Burneo en declaraciones a la prensa.

El debate de equipos técnicos se encuentra programado realizarse en la sede del JNE en el jirón Nazca, en el distrito limeño de Jesús María, mientras que el presidencial se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.