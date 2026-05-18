La Universidad Nacional Mayor de San Marcos continúa tomada por un grupo de estudiantes. Ya van una semana desde que iniciaron esta medida. Vicente / @photo.gec

La ministra de Educación, María Cuadros, deberá informar ente la Comisión de Educación, sobre la crisis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), tomada por gremios estudiantiles desde el pasado 12 de mayo, así como sobre los problemas registrados en la Universidad Nacional de Jaén.

El oficio de invitación fue remitido el último viernes por el presidente de la comisión, Segundo Montalvo.

Según el documento enviado por la Comisión de Educación, la ministra Cuadros deberá explicar las acciones correctivas y alternativas de solución frente a la “problemática de desgobierno” en la Universidad Nacional de Jaén.

Asimismo, deberá informar sobre las medidas adoptadas junto a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ante la toma de las instalaciones de la UNMSM por parte de estudiantes.

El grupo de trabajo parlamentario solicitó además precisiones sobre las acciones orientadas a garantizar “los derechos fundamentales del estudiante y la integridad de la comunidad universitaria” de San Marcos.

Hasta el cierre de esta nota, no se conocía si la ministra había confirmado su participación en la sesión.

San Marcos permanece tomada

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos continúa tomada por un grupo de estudiantes. Ya van una semana desde que iniciaron esta medida.

Los gremios estudiantiles exigen el archivo del Proyecto de Ley 12736, que plantea modificar la Ley Universitaria para permitir la reelección de rectores, vicerrectores y decanos.

También rechazan disposiciones del reglamento del Comité Electoral de la universidad relacionadas con el incremento del 20% de la valla electoral para acceder a órganos de cogobierno y la implementación del voto virtual en elecciones universitarias. Según los estudiantes, estas medidas afectan la democracia interna de la casa de estudios.

¿Qué pasa en la Universidad de Jaén?

La Universidad Nacional de Jaén permanece tomada desde hace días por integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, quienes exigen el restablecimiento del servicio de comedor universitario, suspendido desde el inicio del actual ciclo académico en marzo.

La medida, según indicaron los dirigentes, afecta a más de 450 estudiantes de la casa superior de estudios. Los universitarios consideran que la falta del comedor perjudica principalmente a alumnos de bajos recursos que dependen de este beneficio para continuar con sus actividades académicas.

el presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, Lázaro Franco Medina, explicó que el retraso en la contratación del comedor universitario se originó porque el proceso administrativo no se inició dentro de los plazos establecidos.

La autoridad universitaria también confirmó el inicio de procesos administrativos disciplinarios contra funcionarios presuntamente involucrados en las demoras relacionadas con la contratación del servicio, informó TV Perú.

Según indicó, la institución tomó medidas internas para determinar responsabilidades respecto al incumplimiento de los procedimientos administrativos que debieron ejecutarse antes del inicio del año académico.

Hasta el momento, la universidad no ha precisado una fecha exacta para el restablecimiento del comedor universitario. Sin embargo, la situación mantiene en expectativa a cientos de estudiantes afectados por la suspensión del servicio.

Congreso pide explicaciones sobre financiamiento de becas

La Comisión de Educación también requirió información sobre la situación presupuestal de programas como Beca 18 y Beca Generación Bicentenario.

María Cuadros deberá detallar las medidas urgentes frente al desfinanciamiento reportado en diversos programas administrados por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Además, deberá informar sobre los hallazgos y aspectos relevantes detectados durante el proceso de reingeniería iniciado en Pronabec.



