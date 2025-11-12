Desde hace algunos años, el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se convirtió en uno de los espacios preferidos por las productoras para albergar conciertos nacionales e internacionales y otros espectáculos musicales; sin embargo, esto podría llegar a su fin.

La rectora de dicha casa de estudios, Jeri Ramón, se mostró en contra del uso de dicho recinto para la realización de conciertos debido al impacto negativo del ruido tanto en el entorno académico como en los vecinos del campus.

En ese sentido, advirtió que la UNMSM evalúa suspender el alquiler del estadio a partir del 2026 si no se implementan medidas o se controle los ruidos molestos.

“Yo estoy en la política de que en el 2026 ya no se debe alquilar (el estadio) si es que no nos ponen todo la parte del cerramiento para que no salgo los ruidos molestos”, indicó a Canal N, el último martes.

Según dijo, los ruidos generados durante los conciertos afectan directamente el desarrollo de las clases en las facultades de la universidad, así como recordó que existen reiteradas quejas por parte de los vecinos de los alrededores del campus universitario por contaminación sonora.

“Hay queja por los vecinos y al final la bulla perjudica la facultad”, remarcó, tras precisar que su casa de estudios se encuentra en conversaciones para exigir la construcción de una cúpula acústica como condición para la realización de futuros eventos.

Si bien Jeri Ramón recordó que se tienen programados dos conciertos más en el estadio de la UNMSM; advirtió que desde el 2026 no se permitirán nuevos alquileres hasta que se resuelvan los problemas de ruido.

En setiembre del año 2023, la Municipalidad de Lima ya había clausurado por 60 días el estadio de esta universidad tras denuncias de vecinos y estudiantes, lo que afectó la programación de varios conciertos en su interior.

¿CUÁNTO GANA LA UNMSM POR EL ALQUILER DE SU ESTADIO Y EN QUÉ USA EL DINERO?

A fines del año pasado, la rectora de la UNMSM informó que su casa de estudios gana alrededor de S/160,000 y S/170,000 por el alquiler del estadio para conciertos y eventos musicales.

“La gente habla de millones, pero este año solo hubo dos conciertos. Hay un tope de S/ 160,000 o 170,000 por cada concierto, pero esa plata ni la manejo yo. Todo ese dinero llega tesorería, ahí distribuyen a donde se van los recursos”, indicó en aquella oportunidad a Radio Nacional.

Respecto al uso que se le da a dicho dinero, Jeri Ramón explicó que es destinado en la modernización de cada una de las instalaciones de la universidad. “En San Marcos no hay baños destrozados. Todos son modernos, con sensores, y tenemos aulas interactivas y carpetas nuevas”, sostuvo.

Una parte de los ingresos obtenidos en estos eventos también se utiliza para financiar costos asociados a la tercerización de servicios. Según dijo, se adoptó este modelo como respuesta a las limitaciones presupuestarias que tienen.

“Muchos fallecieron o dejaron de trabajar, y ahora tenemos un promedio de 1,600 terceros que se paga con dinero directamente recaudado”, anotó.