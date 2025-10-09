El uso de hologramas viene revolucionando la industria de los conciertos y generan rentabilidad por cada show. Composición: Gestión.
El uso de hologramas viene revolucionando la industria de los conciertos y generan rentabilidad por cada show. Composición: Gestión.
Carlos Hinostroza Sánchez
Carlos Hinostroza Sánchez

La tecnología sigue en constante evolución y viene generando un impacto en las diversas industrias económicas, entre ellas, el entretenimiento. Y es que hoy en día una persona puede ver y escuchar en el escenario a su artista favorito, pese a que este no se encuentra físicamente en el lugar.

