Indecopi sancionó a cuatro productoras de conciertos por S/ 6 millones 41,220 (1129.2 UIT) por no cumplir con la presentación de los artistas promocionados originalmente; por no reembolsar proporcionalmente el dinero a los afectados y más infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

A través de la Comisión de Protección al Consumidor N° 3, se multó a las firmas:

Fans & Music Entertaiment S.A.C. (productora de los conciertos de Juan Luis Guerra 4.0 y Emilia Mernes / Festival Juntos en Concierto)

Leopardo Productions S.A.C. (“La mejor fiesta de fin de año con Agua Marina y Daniela Darcourt”)

Inversiones CYE S.A.C. (“Paramore In South América”)

Life Music Entertaiment Inc. S.A.C (“Reggaetón Lima Festival 2”)

La sala atribuyó la responsabilidad a los gerentes generales de las empresas sancionadas, ya que estuvieron a cargo de la supervisión y cumplimiento de la realización del evento, reembolso de entradas y demás obligaciones.

Cada gerente recibió una multa de 5 UIT (S/ 26,750). Estos son:

Juan de Dios Guevara Riglos y Segundo Yoel Silva Medina (Fans & Music Entertaiment S.A.C.)

Emer Rojer Torres Alcoser (Leopardo Productions S.A.C.)

César Luis Ramos Castañeda y Juan Revoredo Cereceda (Inversiones CYE S.A.C.)

Roberto Enrique Ayllón Chilquillo (Life Music Entertaiment Inc. S.A.C)

Indecopi informó que los productores del concierto de Paramore y de Emilia Mernes han apelado ante la Sala Especializada de Protección al Consumidor. Foto: difusión GEC

Los casos de los conciertos de Emilia Mernes, Festival Juntos en Concierto y Paramore están en etapa de apelación ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC); mientras que los responsables de los recitales de Juan Luis Guerra y Agua Marina, se remitieron al Ministerio Público para que adopte las acciones pertinentes al agotarse la vía administrativa, competencia del Indecopi.

Sobre el festival de Reggaetón Lima de Life Music, se comprobó que, de los 13 artistas internacionales anunciados, solo asistieron once. No acudieron Ivy Queen y Lunay y sus ausencias no fueron justificadas por la empresa y no cumplieron con devolver el monto.