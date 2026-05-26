Tras consolidar su presencia en Perú, la empresa de chocolates La Ibérica continúa su plan de expansión en el vecino país de Chile, donde acaba de alcanzar las 10 tiendas. Para escalar a esa red, la compañía inauguró este mes dos nuevos puntos de venta en centros comerciales de dicho territorio.

“Nos está yendo bien en Chile, venimos creciendo a doble dígito, pero por encima del 30% año con año. Hemos encontrado el mercado ideal para ofrecer nuestros productos; la propuesta de valor que hemos llevado ha sido bien entendida y eso nos está permitiendo llegar a las ventas y los volúmenes que estamos teniendo el día de hoy, apoyándonos mucho en el posicionamiento de la gastronomía peruana”, señaló Bernardo Suárez, CEO de La Ibérica.

Para este mercado, La Ibérica prevé mantener en pausa la creación de productos exclusivos y postergar por un periodo mínimo de cinco años cualquier intención de ingresar al segmento premium del consumidor chileno.

Asimismo, Suárez anunció que han concluido con éxito la totalidad de los trámites legales y regulatorios necesarios para concretar el ingreso de la marca a México. Dicha incursión se ejecutará de la mano de un distribuidor local para mitigar los riesgos operativos, reportó a Perú Retail.

Bernardo Suárez, CEO de La Ibérica.

Operación de La Ibérica en Perú

Actualmente, La Ibérica cuenta con 52 tiendas operativas en Perú, consolidando una red de distribución que atiende a diversos segmentos del mercado nacional. Recientemente, la empresa abrió un módulo en Piura, específicamente en el centro comercial Mallplaza Piura para expandir su presencia en el norte del país.

Con esta apertura comercial y la próxima puesta en marcha de tienda insignia o flagship, la compañía de chocolates estaría finalizando por completo su plan de expansión del periodo 2025-2026.