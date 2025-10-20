Machu Picchu Foods realizará mejoras en su planta del Callao. (Foto: Stock).
Machu Picchu Foods realizará mejoras en su planta del Callao. (Foto: Stock).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

La peruana Machu Picchu Foods, dedicada a la elaboración de cacao, chocolate y confitería, reportó un proyecto de mejora en su planta del Callao. El objetivo es una actualización de dicha fábrica y una mejor eficiencia en las diferentes actividades.

TE PUEDE INTERESAR

Machu Picchu Foods expandirá producción con construcción de nueva planta en Pisco
Machu Picchu Foods: la firma peruana detrás del chocolate de MrBeast y marcas top en 40 países

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.