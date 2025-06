Según cifras de la Gerencia de Agroexportaciones de Asociación de Exportadores (Adex), el total de las exportaciones de cacao del Perú en el primer trimestre alcanzó los US$ 661,4 millones. Dentro de este resultado, Machu Picchu Foods S.A.C. se consolidó como la principal exportadora de cacao del Perú, con envíos valorizados en US$ 121,7 millones, lo que representa el 18% del total exportado en este periodo.

El segundo lugar lo ocupó Agro San Gerardo S.A.C., con ventas por US$ 36,9 millones, equivalente al 6% del total, seguida por Exportadora Romex S.A., que registró US$ 29,1 millones en envíos (4%). En conjunto, las diez principales empresas concentraron el 41% del valor exportado, mientras que el resto de actores del mercado representaron el 59%, con un total acumulado de US$ 390,4 millones.

Además de los grandes grupos, destacan en el ranking organizaciones regionales y cooperativas como la Asociación Cacaotera de Tocache (Asotoc) y la Cuencas del Huallaga Asociación de Productores Agropecuarios, lo que evidencia una activa participación de pequeños y medianos productores en el comercio exterior del cacao.

Entre las empresas destacadas también figuran Cafetalera Amazónica S.A.C., Qori Mayo S.A.C., Sumaqao Sociedad Anónima Cerrada, y Compañía Nacional de Chocolates del Perú S.A., con participaciones individuales que oscilan entre el 2% y 3%. Por su parte, Amazonas Trading Perú S.A.C. completa el top 10, con exportaciones por US$ 8,4 millones.

Fuente: Adex

Machu Picchu Foods: El gigante Peruano del cacao que conquista mercados internacionales

La lider indiscutible en este ranking es Machu Picchu Foods S.A.C., que von más de tres décadas de trayectoria se ha consolidado como una de las principales agroexportadoras del Perú, destacando en la industria global del cacao y el chocolate. En 2024, la empresa alcanzó exportaciones por US$ 366 millones, registrando un crecimiento del 121% respecto al año anterior, y posicionándose como la segunda mayor empresa agroexportadora del país.

La compañía ofrece una amplia gama de productos derivados del cacao, incluyendo manteca de cacao, polvo de cacao, pasta de cacao, chocolate y derivados, así como cáscara de cacao y cacao en grano. Además, la empresa produce chocolates en diversas presentaciones, como barras, bombones, gotas, obleas y mezclas instantáneas, en línea a las tendencias de consumo global con opciones orgánicas, sin azúcar, veganas y libres de alérgenos .

A nivel internacional, exporta sus productos a 37 países. Sus principales mercados incluyen Estados Unidos (41% de sus envíos), Chile (17%), Brasil (7%), Argentina (5%) y Países Bajos (5%).

La empresa opera dos plantas de producción en el Callao y Pisco. La planta del Callao, con una superficie de 21,800 m², produce productos terminados como chocolates y confitería, con una capacidad anual de 75,000 toneladas métricas. La planta de Pisco, de 158,000 m², se especializa en productos orgánicos y semiterminados, siendo la primera planta de chocolate Kosher Parve certificada en Sudamérica.

Machu Picchu Food trabaja directamente con más de 4,000 agricultores locales de cacao, obteniendo granos de 30 centros de acopio en la Amazonía peruana, en regiones como Junín, Ucayali, Tingo María, Madre de Dios y Cusco.

(Foto: Stock)

Cacao convencional concentró el 84% de los envíos

Los datos de Adex revelan que el 84% del total exportado en los tres primeros meses del año correspondió a cacao convencional, generando US$ 553 millones. Este tipo de cacao se cultiva de forma tradicional, sin requerimientos especiales de certificación, y es ampliamente demandado por grandes industrias chocolateras.

En este segmento, Machu Picchu Foods S.A.C. se posicionó como la líder indiscutible, con US$ 102,3 millones exportados, es decir, el 19% del total. Le siguieron Agro San Gerardo S.A.C. (US$ 36,9 millones) y Exportadora Romex S.A. (US$ 29,1 millones).

Otras firmas destacadas fueron Cafetalera Amazónica, Qori Mayo, Sumaqao, y la Compañía Nacional de Chocolates del Perú, reflejando la concentración del negocio en actores con fuerte capacidad logística y alcance global. Sin embargo, las “demás empresas” concentraron el 55% del total, lo que da cuenta de una participación significativa de exportadores medianos y pequeños.

Fuente: Adex

Cacao orgánico impulsado por cooperativas y asociaciones locales

En contraste, el cacao orgánico supuso el 16% del total exportado, alcanzando exportaciones por US$ 108,2 millones. Este tipo de cacao se produce sin pesticidas ni químicos sintéticos, cumpliendo estrictas normas de certificación ecológica y comercio justo, lo que lo vuelve especialmente atractivo para mercados premium en Europa y Norteamérica.

También en este rubro, Machu Picchu Foods lideró con US$ 19,3 millones exportados, equivalente al 18% del total. Le siguieron Cuencas del Huallaga Asociación de Productores Agropecuarios (7%), Cooperativa Agraria Sonomoro del VRAEM, y empresas como Kulkao, Ecoandino y Organic Way, que apuestan por valor agregado y cadenas de producción sostenibles.

A diferencia del segmento convencional, donde predominan firmas con perfil industrial, el negocio del cacao orgánico en Perú se caracteriza por una fuerte presencia de cooperativas agrarias y asociaciones de productores locales, muchas de ellas ubicadas en regiones amazónicas.

Fuente: Adex

Principales destinos del cacao peruano

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los envíos de cacao y sus derivados llegaron a un total de 67 países, donde EE.UU., Malasia e Indonesia lideran los destinos con mayores destinos. Completaron el top ten Países Bajos, Bélgica, España, Chile, Italia, México y Alemania.