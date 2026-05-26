El presidente del SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, Diego Ortega, afirmó que el Perú atraviesa una oportunidad decisiva para consolidarse como actor estratégico en el nuevo escenario global marcado por la creciente demanda de minerales críticos.

Sin embargo, advirtió que el principal desafío del país sigue siendo transformar su potencial geológico en proyectos viables y desarrollo sostenible.

Durante su discurso inaugural del encuentro organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Ortega señaló que el contexto actual representa una transformación estructural para la industria minera y no un ciclo temporal de mercado.

Perú tiene ventajas frente a otros países

“Lo que ocurre hoy con el cobre y los demás minerales críticos no es un ciclo más. Es una transformación global”, sostuvo. Explicó que la demanda de estos recursos responde ahora a factores como la transición energética, la electrificación, la inteligencia artificial, los centros de datos y la seguridad energética.

En ese contexto, afirmó que los minerales críticos han dejado de ser únicamente commodities para convertirse en activos estratégicos en la nueva geopolítica global. Añadió que la reconfiguración de las cadenas de suministro ha colocado a América Latina en una posición central.

SIMPOSIO - XVI Encuentro Internacional de Minería. Foto: SNMPE.

Sobre el Perú, destacó que el país concentra cerca del 12% de las reservas mundiales de cobre, mantiene una economía abierta y está alineado geopolíticamente con los principales mercados consumidores. No obstante, advirtió que la oportunidad no está garantizada. “El problema del Perú no es geológico: el desafío es convertir ese potencial en proyectos viables”, afirmó.

Trabas y limitaciones

Ortega recordó que la última encuesta global del Instituto Fraser ubica al Perú en el puesto 41 entre 68 jurisdicciones mineras evaluadas, pese a encontrarse entre las primeras posiciones mundiales en potencial geológico. Según indicó, la principal preocupación de los inversionistas está relacionada con la capacidad del país para desarrollar proyectos dentro de plazos razonables y bajo condiciones institucionales predecibles.

Ortega señaló también que el costo de no actuar hoy es significativamente mayor que en décadas anteriores. “Ya no se trata solamente de perder una ronda de inversiones. Se trata de perder una ventana histórica que probablemente no volverá a repetirse en las mismas condiciones”, concluyó.

Sobre ello también se pronunció el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, quien mostró su preocupación por la complejidad regulatoria que afecta el desarrollo minero.

Carlos Pareja, ministro de Relaciones Exteriores, durante el Simposio de la SNMPE. Foto: SNMPE.

“265 procesos administrativos en 29 instituciones centrales y locales que retardan la viabilidad de los proyectos mineros en años”, indicó.

Al referirse a los desafíos del sector, Pareja identificó a la minería ilegal como uno de los problemas más graves para el país, por su impacto en la seguridad, el ambiente y la economía formal.

“La minería ilegal, principalmente de oro y cobre, se ha convertido en una amenaza regional que afecta a la seguridad, el ambiente y la institucionalidad democrática. Por ello, el Estado tiene la obligación de fortalecer capacidades institucionales, garantizar la seguridad en las zonas de operación y combatir las organizaciones criminales vinculadas a esta actividad ilícita”, remarcó.