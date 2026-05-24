Minería, servicios y banca fortalecieron el desempeño de las empresas extranjeras en Perú. (Foto: Andina)
Minería, servicios y banca fortalecieron el desempeño de las empresas extranjeras en Perú. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, favorecidas por el dinamismo de ciertos sectores estratégicos y por un contexto externo más beneficioso.

Así lo recabó el Banco Central del Perú en su último informe macroeconómico, que abarca el primer trimestre del 2026.

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Desempeño de la inversión directa extranjera

En detalle, el déficit de ingreso primario ascendió a US$ 8,090 millones, superior en US$ 2,487 millones al de igual periodo de 2025.

El flujo del trimestre se debió, sobre todo, a las mayores utilidades de empresas con participación extranjera, que superaron en US$ 2,368 millones a las registradas en el mismo tramo de 2025.

Asimismo, también registraron una mayor utilidad empresas del sector industria y servicios. Por otro lado, los sectores hidrocarburos y energía presentaron menores resultados”, se puede leer en el informe.

Minería generó inversiones por más de US$ 6228 millones, la mayor cifra registrada en 10 años. Foto: Minem
Minería generó inversiones por más de US$ 6228 millones, la mayor cifra registrada en 10 años. Foto: Minem

Las cifras detrás de los sectores

El sector minero registró un incremento de utilidades por US$ 1,955 millones, impulsado por el alza en los precios de exportación del oro, cobre y zinc.

Por su parte, las utilidades del sector industria registraron un incremento de US$ 223 millones, explicada por empresas productoras de bebidas, refinerías y aquellas relacionadas a la industria pesquera que se beneficiaron de mayores precios.

Asimismo, las utilidades del sector servicios aumentaron en US$ 246 millones, impulsadas principalmente por las empresas bancarias, que registraron mayores ingresos financieros y una reducción en la morosidad de su cartera de colocaciones, y empresas del sector retail.

En contraste,

El sector energía también presentó una reducción en sus utilidades.

“En particular, las empresas generadoras de energía se vieron afectadas por la paralización del transporte del gas de Camisea, lo que las obligó a sustituir el suministro de gas mediante el uso de diésel o la compra de energía en el mercado spot, incrementando así sus costos operativos”, se remarcó en el documento oficial.

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Movimiento público

En menor medida, se incrementaron los egresos del sector público. Tuvieron protagonismo las emisiones del Gobierno General y la mayor adquisición de bonos soberanos por parte de no residentes durante 2025.

Asimismo, estos egresos fueron contrarrestados ligeramente por mayores ingresos del sector público, principalmente de reserva.

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