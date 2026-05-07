El sector minero peruano sumó 1,000 nuevas trabajadoras en el último año, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en la inclusión de mujeres.

En el 2024 la participación femenina en minería alcanzó por primera vez el 10.1% sobre un universo de más de 220,000 empleos directos.

Actualmente, la cifra de mujeres en el sector supera las 23,000, aunque sigue siendo la mitad del promedio de Canadá, Chile y Australia, donde la presencia femenina en minería oscila entre el 18% y el 21%. En detalle, Chile registra una tasa de 20.2%, Canadá más de 18%, y Australia y Sudáfrica alcanzan entre 20% y 21%.

Así lo detalló Mayra Figueroa, viceministra de Minas, quien destacó que la evolución de la minería peruana en materia de género ha sido sostenida, pero persisten desafíos. Fue durante el foro “Talento femenino y competitividad minera: de la brecha a la estrategia país”, de proEXPLO 2026.

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“En los últimos cuatro años pasamos de 185,000 puestos de trabajo a 220,000 en 2024. ¿Y por qué recalco el 2024? Porque fue la primera vez que logramos el 10.1% de participación femenina en el sector minero, con más de 22.000 puestos”, dijo.

La funcionaria remarcó que el reto no es solo aumentar las incorporaciones, sino consolidar trayectorias laborales y facilitar la retención. Explicó que la meta es que la participación femenina crezca de forma sostenida, replicando estrategias exitosas de países líderes.

Capacitación técnica y certificación: el impulso desde el Estado

Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sofía Trece, directora general del Servicio Nacional del Empleo, resaltó que el crecimiento de mujeres en minería entre 2024 y 2025 responde al impacto de los programas públicos de capacitación y articulación con el sector privado.

La mayoría de las nuevas incorporaciones corresponde a puestos técnicos y se logra en coordinación con empresas y universidades de las zonas mineras. “La buena noticia es que del 2024 al 2025 hemos mejorado 1.000 trabajadoras más. Es una cantidad que seguramente quisiéramos multiplicar, pero ahora estamos así”, declaró.

Trece advirtió que la rotación femenina en minería durante el primer año casi duplica o cuadruplica la de los hombres, debido a factores como la maternidad y los regímenes laborales complicados, lo que refuerza la necesidad de acompañar la inserción con condiciones laborales adaptadas.

Por tal motivo, destacó que el programa Jóvenes Productivos facilita la formación técnica gratuita y asegura que al menos el 60% de las participantes sean contratadas.

La mayoría de las nuevas incorporaciones de mujeres en minería corresponde a puestos técnicos y se logra en coordinación con empresas y universidades de las zonas mineras, sostuvo el MTPE.Foto: IIMP

En tanto Aristides Vara, director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres, explicó que la evidencia internacional muestra que una mayor inclusión femenina reduce ausentismo, accidentes y costos de rotación, además de mejorar el clima organizacional.

“La diversidad no es un problema de recursos humanos, es un problema de gestión integral”, afirmó Vara.

El especialista advirtió sobre el riesgo de políticas superficiales, como cuotas o “pink washing”, que pueden generar reacciones negativas internas y desincentivar la inclusión. Sostuvo que los avances dependen de cambios en condiciones de trabajo y modelos de liderazgo, más allá de medidas simbólicas.

El dato

La SNMPE informó que se darán a conocer los resultados del primer estudio de campo sobre violencia y vulneración de derechos humanos por el avance de la minería ilegal, elaborado por el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia (ICEV) a solicitud del gremio minero energético. Detalló que se dará a concoer en el SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería se realizará del 26 al 28 de mayo de 2026.