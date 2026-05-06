"Hemos puesto proyectos importantes en espera hasta ver cómo actuarán las entidades peruanas frente a estas inversiones chinas.", comenta Aldo Tapia, CEO de Siderperú. // Foto: Composición G de Gestión
"Hemos puesto proyectos importantes en espera hasta ver cómo actuarán las entidades peruanas frente a estas inversiones chinas.", comenta Aldo Tapia, CEO de Siderperú. // Foto: Composición G de Gestión
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Ani Lu Torres
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El acero nos rodea, dice Aldo Tapia, gerente general de Siderperú-Gerdau. Pero también lo está la incertidumbre. El ejecutivo advierte sobre el avance de nuevos proyectos siderúrgicos que no cumplirían con los estándares ambientales que exige el país. Solo en Chilca (al sur de Lima) —señala— hay al menos dos iniciativas: una de capitales chinos con cerca de 30% de avance y otra con reiteradas postergaciones de audiencias públicas. En ese contexto, la compañía —controlada por la brasileña Gerdau— ya empieza a tomar decisiones.

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