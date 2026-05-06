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¿Qué resultados lograron en el primer trimestre del 2026?

Conseguimos ingresos por S/ 633 millones (+18.2% YoY), un EBITDA de S/ 92 millones (+42%) y una utilidad neta por S/ 51 millones (+55%). Son cifras muy buenas las que hemos conseguido.

¿A qué se debe?

La tendencia de la demanda del sector construcción se ha mantenido fuerte gracias a la fortaleza macroeconómica del país, eso ayuda a mantener el dinamismo del consumo local. También atendemos a la minería, que está pasando por un buen ciclo de precios de los minerales, pero entramos en la etapa de la construcción del proyecto minero; y cuando la mina empieza a operar vendemos las bolas y barras de acero que entran en el proceso de la molienda de los minerales.

¿Los resultados obtenidos se deben más al volumen vendido que al precio?

Sí. La tendencia de precios ha estado hacia la baja siguiendo el contexto internacional. La variación, si comparamos (mayo) contra el mismo mes del año pasado, la reducción ha sido de casi US$100, hablamos de -12%. Por eso, nos hemos enfocado en la eficiencia operacional. De hecho, nuestros números de rentabilidad han mejorado en 3 pp, pasando de 12% a 15%.

Resultados Siderperú al primer trimestre 2026: Ingresos por S/ 633 millones (+18.2% YoY), un EBITDA de S/ 92 millones (+42%) y una utilidad neta por S/ 51 millones (+55%). Son cifras muy buenas las que hemos conseguido.

¿Cómo lograron la eficiencia operacional?

En 2025 implementamos un proyecto importante, el Revamping de laminadores, que nos ha permitido incorporar entre 100,000 y 120,000 toneladas adicionales, que, tras una fase de sesteo, este primer trimestre ya estamos utilizando y produciendo en su totalidad y eso nos permite reducir costos fijos y ser competitivos.

¿Esa es la máxima capacidad de producción?

Nuestra capacidad en laminado está entre 580,000 y 600,000 toneladas/año de varillas de construcción. Este 2026 vamos a operar prácticamente al 100% de esa capacidad, e incluso tendremos que importar desde nuestra matriz (Brasil) para cubrir la demanda que es mayor gracias al sector construcción. Al sector minero atenderemos a través de importaciones. Estamos listos para competir con cualquier acero del mundo.

Proyecto en Chimbote en on hold

Barras de acero listas para su distribución en la planta de SIDERPERU, en Chimbote. La empresa aprobó el reparto de S/ 137.8 millones en dividendos, equivalente al 100 % de sus utilidades del 2024. (Foto: SIDERPERU)

Listos para competir...¿incluso con China?

Es de público conocimiento que existe un proyecto siderúrgico de capitales chinos en Chilca, con un avance del 30%, que estaría construyéndose sin licencia y sin Estudios de Impacto Ambiental. Lo grave es que distorsiona el sentido de ser empresa formal en el país. Estamos a favor de la libre competencia, pero que las leyes peruanas se apliquen de la misma forma para todos.

Se estima que esta fábrica china produzca 700,000 tn/año, ¿impactará en su participación de mercado?

Nosotros producimos 600,000 toneladas de varillas de construcción y más de 80,000 toneladas de tubos; es decir, ellos tendrían una capacidad similar a la nuestra. Por eso preocupa que la construcción avance sin cumplir las exigencias ambientales.

A nosotros nos preocupa dos cosas: primero, que entren importaciones (alambrón) a precios dumping que no es posible que el mercado local iguale y, segundo, que existan reglas diferentes para los mismos actores de un mercado. Eso desprotege a la industria nacional mientras ellos ganan participación de mercado.

Pese al contexto local, ¿qué inversiones realizarán en 2026?

Hemos puesto proyectos importantes en espera hasta ver cómo actuarán las entidades peruanas frente a estas inversiones chinas. Si no se respetan las leyes, no vale la pena seguir invirtiendo.

No obstante, el Capex que destinaremos este año para que las plantas operen muy bien, es decir, inversiones estructurales, será entre US$ 12 millones y US$ 15 millones, cuando años anteriores el monto se acercaba a los US$ 20 millones.

¿Qué proyecto ha quedado on hold?

Se trata de una inversión por US$ 45 millones para un nuevo centro de reciclaje en Chimbote. Es un proyecto que está casi listo pero lo pusimos en stand by a raíz de conocer el proyecto chino en Chilca. Decidimos ser cautos.

El proyecto que tenemos contemplado busca mejorar la densidad y calidad de la chatarra, lo que permitirá reducir costos y maximizar el rendimiento de la acería. Este proceso transforma la chatarra en un producto semiterminado que luego se lamina. Optimizar ese rendimiento, reduciendo la pérdida metálica durante el proceso, será clave para mejorar la eficiencia operativa y los costos.

¿Lo financiarán con capital propio?

Tenemos varias alternativas, entre ellas, hacerlo con capital de la matriz o buscar financiamiento. No tenemos ningún problema para conseguir algún capital en este momento.

Ante la posibilidad que ingrese una nueva siderurgia al mercado peruano, ¿el país puede absorber la nueva oferta?

El mercado peruano demanda 1.6 millones de varillas de construcción. Las dos principales siderúrgicas del país tenemos capacidad suficiente para atender todo ese mercado. Si entra un nuevo jugador habrá exceso de capacidad para atender el mercado local -y eso también es un problema de competitividad- pero estamos preparados para enfrentarlos y defender nuestro mercado.

Siderperú: “Dejamos de exportar a Bolivia”

¿Van a diversificar sus mercados?

No, realmente no. Nuestro mercado es local. Gerdau, el principal accionista, tiene operaciones en diferentes países y no competimos entre nosotros. La exportación que teníamos era a Bolivia, pero ese mercado se complicó, ahí también entró una gran empresa china, y decidimos dejar de exportar productos allá.

¿Hay otros productos que se hayan dejado de producir localmente?

En su momento también fabricábamos planchas gruesas de acero que hoy demanda la industria naval (Nota: SIMA está construyendo barcos), pero nos salimos por todos los problemas que hemos conversado. Hoy se importan.

Entiendo

Hay otro caso triste que refleja los riesgos de no asegurar una competencia justa en el mercado. Es Siderúrgica Huachipato en Chile, una de las mayores siderúrgicas con mas de 70 años, tuvo que cerrar indefinidamente, con pérdida masiva de empleos. No queremos que este escenario se replique en Perú.

Regresando a sus Estados Financieros del primer trimestre se observa una reducción en el capital de trabajo. ¿A qué responde?

Hemos logrado niveles de inventario más eficientes. Reducir el capital de trabajo mejora la rentabilidad, y ese ha sido uno de nuestros focos. Al operar con menores inventarios, aumentamos la eficiencia y también nuestra competitividad.

¿Eso se ha reflejado en dividendos?

Sí, hemos tenido dividendos por S/ 137 millones. Es algo que venimos generando desde hace varios años. Este año esperamos consolidar esa tendencia. Somos optimistas, siempre que se mantenga el estado de derecho y el respeto a las reglas.

¿Cómo estiman cerrar el año?

Al ritmo actual, proyectamos mejores resultados que en 2025, siempre que no cambien las condiciones del mercado. Estamos en un contexto de incertidumbre, pero si se mantiene la estabilidad, debería ser un buen año para el sector.

Datos clave

Aniversario. Este 9 de mayo, Siderperú cumple 70 años de operaciones. En los últimos cinco años, la compañía ha realizado inversiones por alrededor de US$ 100 millones. Actualmente, el 80% de sus ventas proviene de producción local, mientras que el 20% restante corresponde a productos importados desde su matriz en Brasil.

Este 9 de mayo, Siderperú cumple 70 años de operaciones. En los últimos cinco años, la compañía ha realizado inversiones por alrededor de US$ 100 millones. Actualmente, el 80% de sus ventas proviene de producción local, mientras que el 20% restante corresponde a productos importados desde su matriz en Brasil. Sostenibilidad. La chatarra es el principal insumo de la industria siderúrgica. En el caso de Perú, la producción de acero basada en chatarra permite menores niveles de emisiones, lo que posiciona al sector como una industria más sostenible, especialmente bajo los estándares y controles ambientales vigentes.

La chatarra es el principal insumo de la industria siderúrgica. En el caso de Perú, la producción de acero basada en chatarra permite menores niveles de emisiones, lo que posiciona al sector como una industria más sostenible, especialmente bajo los estándares y controles ambientales vigentes. Cadena de proveedores. La empresa ha implementado un programa de desarrollo de proveedores metálicos, orientado a mejorar su competitividad. Este incluye capacitación y herramientas de gestión para fortalecer sus operaciones. Actualmente, trabaja con cerca de 300 proveedores, varios de los cuales han crecido de la mano de la compañía bajo un enfoque de beneficio mutuo.