El marco normativa de las concesiones mineras es el nuevo "punto blanco" de la Comisión de Energía y Minas. | Difusión
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Además del perjuicio con el avance raudo de la ilegalidad en los últimos años, pareciera que desde el Congreso de la República se apunta a contribuir con volver severamente adversas, cada vez más, las condiciones para la inversión minera formal.

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