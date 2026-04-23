En 2025, los ingresos tributarios y no tributarios que provienen de esa industria extractiva alcanzaron los S/ 26,011.5 millones, un crecimiento de 41.48%. Con ello, superó el hito del 2021: S/ 24,485 millones.

Este año, siguiendo el comportamiento creciente de los precios de los metales, la recaudación minera ha mantenido un ritmo ascendente: en el primer bimestre sumó S/ 4,840 millones, un aumento de 39%, respecto a similar periodo del año pasado, según data del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Recaudación fiscal de minería. Fuente: Minem

Ingresos tributarios y no tributarios: así se dispararon en febrero

Si solo nos concentramos en febrero, último dato disponible, la recaudación minera alcanzó los S/ 2,853.7 millones, una expansión de 75.9% comparado con similar mes del 2025.

Los mayores aportes correspondieron a los ingresos tributarios de la minería metálica, que llegaron a S/ 2,086 millones, un incremento de 90.9% respecto a febrero del 2025.

Del otro lado, los ingresos no tributarios están compuestos por las regalías mineras, regalías mineras de la Ley N° 29788, y el gravamen especial a la minería. Entre los aportes no tributarios, los que reportaron mayor recaudación fueron las regalías mineras de la Ley N° 29788, que llegaron a S/ 550 millones, 42.5% más que igual mes del 2025.

Vale recordar que, además, las compañías del sector deben pagar también por el mantenimiento de las concesiones, que comprenden pagos por derecho de vigencia, y penalidades, cuando no las ponen a producir.

Recaudación minera. Fuente: Minem, con data de Sunat

Transferencias crecieron

Otra forma de evaluar estos resultados, explicados por los altos precios, es a través de las transferencias del sector minero. El adelanto del canon minero para este año, regalías mineras y derechos de vigencia y penalidad sumaron más de S/ 3,057.0 millones en el primer trimestre del 2026, según también data del Minem.

Eso quiere decir que dichas transferencias, realizadas al Gobierno nacional y gobiernos regionales y locales, tuvieron un crecimiento del 16.92% en comparación con lo registrado en los tres primeros meses del 2025.

El adelanto del canon minero para este año, regalías mineras y derechos de vigencia y penalidad sumaron más de S/ 3,057.0 millones en el primer trimestre del 2026. Foto: GEC

¿Se lograría récord este año?

Marcial García Schreck, Socio de Impuestos en EY Perú, explicó que los resultados récord en la recaudación del último año y los crecimientos del primer bimestre del 2026 son producto de diversos factores.

El primero de ellos, reiteró a Gestión, es el alza en los precios de los metales. Pero no es el único. Otro factor adicional es que empresas que pusieron en marcha grandes proyectos pocos años atrás y han empezado a pagar, por ejemplo, Impuesto a la Renta (IR) desde el 2025, tras recuperar sus inversiones iniciales.

Dado los resultados a febrero, y si la cotización de los metales se mantiene también al alza el resto del año, el experto refirió que es probable que al cierre del 2026 el país rompa otro récord en recaudación minera.

¿Afectará el resultado de las elecciones?

Sobre las elecciones generales, García Schreck detalló que hay una sombra que preocupa: si fuera elegido un candidato poco favorable a la inversión privada o que busque modificar el esquema tributario al sector, las expectativas podrían verse melladas hacia el largo plazo.

El experto refirió que las grandes operaciones mineras, que implican el 80% de la recaudación de esa industria, están protegidas por convenios de estabilidad tributaria. Aunque, algunos de ellos ya están empezando a vencer.

Recordó que esos convenios se suscriben solo en los casos de nuevas inversiones (greenfields), pero en los últimos años no se ejecutan nuevos proyectos, sino ampliaciones de minas en curso (brownfields).

En tal sentido, advirtió que, a largo plazo, en la medida que esos contratos vayan venciendo y si se abre la puerta a un Gobierno poco amigable a la inversión privada, se podría afectar la recaudación futura, además de comprometerse el desarrollo de nuevos proyectos.