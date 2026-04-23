Los ingresos tributarios de la minería crecieron 90.9% en febrero. Foto: Minem.
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Elías García Olano
mailElías García Olano

La recaudación vinculada a la actividad minera alcanzó niveles históricos el 2025, explicado por el aumento sostenido en la cotización del cobre y el oro. Para este año -según expertos consultados, podría romper otro récord por los altos precios internacionales de los metales, pero temen que esto no pueda sostenerse a largo plazo.

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