La Administración de Donald Trump flexibilizó este viernes algunas sanciones impuestas a Venezuela con el objetivo de permitir que empresas estadounidenses puedan firmar contratos e invertir en el sector minero del país sudamericano, incluido el oro.

La medida se suma a varias licencias emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en las últimas semanas para facilitar la participación de compañías estadounidenses en los sectores energético y minero venezolano. Estas autorizaciones forman parte de un proceso de flexibilización selectiva de sanciones que busca abrir espacios de inversión en recursos naturales.

La nueva licencia permite negociar y suscribir contratos, bajo determinadas condiciones, vinculados a nuevas inversiones en la actividad minera, incluida la explotación de oro, una industria que hasta ahora estaba sujeta a sanciones por parte de Washington.

Entre las operaciones autorizadas se incluyen la explotación minera, el procesamiento y refinación de minerales, así como la creación de empresas conjuntas entre compañías estadounidenses y entidades venezolanas.

Gobierno de Trump relaja restricciones para impulsar inversiones en oro y minería venezolana. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER.

Restricciones a operaciones con países sancionados

No obstante, la autorización establece restricciones claras. Se prohíben de manera explícita las transacciones con personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, como parte de las condiciones impuestas por el Gobierno estadounidense para permitir estas operaciones en el sector minero venezolano.

Desde la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, han acercado posiciones. A inicios de marzo, ambos países restablecieron formalmente sus relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019.

Según Trump, Estados Unidos mantiene un tutelaje sobre el Gobierno de Rodríguez, que ha aceptado las exigencias de Washington para abrir los sectores petrolero y minero de Venezuela a la inversión de empresas estadounidenses.

El pasado martes, además, el Gobierno estadounidense relajó otras sanciones para facilitar la próxima reapertura de la embajada de Venezuela en Estados Unidos.

Con información de EFE.