La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, reaccionan tras su encuentro en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 4 de marzo de 2026. El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se convirtió el 4 de marzo de 2026 en el último alto funcionario del gobierno de Trump en visitar Venezuela, en un contexto en el que Washington impulsa el aumento de la producción de petróleo y minerales en el país. (Foto de Federico PARRA / AFP)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, reaccionan tras su encuentro en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 4 de marzo de 2026. El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se convirtió el 4 de marzo de 2026 en el último alto funcionario del gobierno de Trump en visitar Venezuela, en un contexto en el que Washington impulsa el aumento de la producción de petróleo y minerales en el país. (Foto de Federico PARRA / AFP)
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Agencia EFE
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Estados Unidos trasladó US$ 100 millones en oro desde Venezuela recientemente y será destinado a inversiones industriales, de acuerdo con el secretario de Interior, Doug Burgum.

Durante el foro energético CERAWeek en Texas, Burgum, quien visitó este mes Venezuela, junto a ejecutivos petroleros, aseguró haber vuelto a su país con el oro físico valorado en US$ 100 millones.

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No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años”, dijo Burgum a los ejecutivos energéticos en la conferencia.

El secretario del Interior estuvo el 3 de marzo en Caracas y aseguró haber pasado más de 10 horas reunido con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como intermediario con una serie de empresarios petroleros y mineros que buscan iniciar operaciones en el país suramericano.

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, interviene durante la conferencia energética CERAWeek 2026 de S&P Global en Houston, Texas, el 23 de marzo de 2026. Estados Unidos y TotalEnergies firmaron el lunes un acuerdo para poner fin a los proyectos de parques eólicos marinos de la compañía francesa en EE.UU. y redirigir esos fondos hacia la producción de combustibles fósiles. El secretario del Interior estadounidense afirmó que el acuerdo ascendía a "casi mil millones de dólares". Burgum hizo el anuncio en la conferencia anual CERAWeek en Houston, en un evento donde compareció junto al director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, tras lo cual ambos firmaron el acuerdo. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP)
El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, interviene durante la conferencia energética CERAWeek 2026 de S&P Global en Houston, Texas, el 23 de marzo de 2026. Estados Unidos y TotalEnergies firmaron el lunes un acuerdo para poner fin a los proyectos de parques eólicos marinos de la compañía francesa en EE.UU. y redirigir esos fondos hacia la producción de combustibles fósiles. El secretario del Interior estadounidense afirmó que el acuerdo ascendía a "casi mil millones de dólares". Burgum hizo el anuncio en la conferencia anual CERAWeek en Houston, en un evento donde compareció junto al director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, tras lo cual ambos firmaron el acuerdo. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Burgum calificó la industria minera venezolana como “colapsada y reducida a mineras artesanales “controladas por pandillas pero que encontró un compromiso gubernamental para modernizar y generar condiciones para negocios bilaterales.

El martes, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, intervino en el CERAweek, donde ofreció a los principales ejecutivos petroleros de Estados Unidos un plan energético que minimice al máximo la intervención estatal para asegurar las inversiones en el país suramericano.

En enero, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en una operación militar y lo llevó a Nueva York, dejando al resto del régimen prácticamente intacto y aprobando la gestión de Rodríguez a quien el presidente, Donald Trump, ha calificado como “una persona maravillosa”, en reiteradas ocasiones.

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