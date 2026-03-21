Los términos de intercambio, la relación entre los precios de exportación e importación, brillarán este año. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que en el 2026 el índice se ubique en el nivel más alto desde que se tiene registro. El cobre y el oro son una pieza clave.

El BCRP proyecta que el precio del cobre suba a US$ 5.55 por libra este año, por encima del 2025 (US$ 4.51) y el del oro se eleve a US$ 4,702 por onza, superando los US$ 3,442 del año pasado . Estas cifras le dan algo de respiro al Perú, no solo por las ventas al exterior de esos metales, que son el sostén de la canasta exportadora, sino por el pago de impuestos e incremento en la recaudación minera.

Aun así, el país tiene trabajo pendiente para que, en un contexto de altos precios, facilite un mayor dinamismo de la minería. Actualmente, la cartera de inversión es de 68 proyectos por US$ 63,055 millones, de los cuales, 8 son de oro (US$ 7,825 millones) y 36 son de cobre (US$ 45,487 millones).

Actualmente, la cartera de inversión es de 68 proyectos por US$ 63,055 millones. (Imagen: Andina)

Sin embargo, hay que recordar que, tal como informó Gestión, Perú es cada vez menos atractivo para inversión minera y 4 países lo superan en la región. Además, ahora enfrenta un nuevo golpe desde el Congreso de la República, que con un cambio a la Ley General de Minería le abriría la puerta a la ilegalidad.

Sobre este último punto, cabe recordar que con 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, esta semana, la Comisión de Energía y Minas del Parlamento aprobó modificar la Ley General de Minería para incorporar desde beneficios obligatorios para las comunidades situadas en áreas de influencia de las minas hasta castigos a las concesiones que no produzcan al cabo de determinados plazos. Esta situación ya encendió las alarmas entre los actores del sector minero.

Debido a la gravedad de ello, Julio Velarde, presidente del BCRP, salió al frente a opinar sobre la reciente aprobación del Congreso. “Obviamente afecta [a la inversión minera]”, recalcó ante las consultas de la prensa durante la presentación del Reporte de Inflación de marzo 2026.

“Obviamente va a afectar la inversión minera. Un tema como este debería ser una cuestión técnica, comparar cómo funciona en otros países, analizar los costos, y solo después de ello, podría surgir un proyecto de ley. Acá muchas veces parece primar la ideología y no los aspectos técnicos. Tal como está, esto desalienta inversiones”, remarcó Velarde.

Agregó: “Hace poco me reuní con una de las mineras más grandes del mundo [...] se ha asociado a una concesión que ya tiene como 15 años, pero por varios problemas no ha podido desarrollarse. No es tan fácil desarrollarla. Por eso debe haber un análisis técnico de cuánto demoran los permisos que autorizamos. Por ejemplo, hace poco una compañía minera decía en una entrevista que solo los permisos le tomaron 11 años”.

Inversión minera hoy

Para el BCRP, la inversión privada crecería 9.5% este año, proyección que ajustó al alza desde el 5% estimado en diciembre último. Durante su exposición, Velarde se tomó unos minutos para hablar de la inversión minera.

“La inversión minera creció el año pasado 19.3%. Para este año hemos sido moderados en cuanto al estimado de crecimiento (9.5%). Sin embargo, estuve en la reunión de mineros de Toronto (Canadá) y, en un contexto de altos precios de los minerales, vi bastante entusiasmo por invertir en nuevos proyectos. Creo que, si los precios se mantienen, probablemente tengamos un buen año de inversión minera [en el Perú]”, comentó Julio Velarde, presidente del BCRP durante la presentación del Reporte de Inflación de marzo 2026.

Justamente, es esto lo que se pone en jaque con la reciente aprobación del Congreso de la República, según han advertido distintos analistas y actores del sector extractivo.