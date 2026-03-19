Concesiones mineras. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Mediante un comunicado, Comex rechazó el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas que modifica la Ley General de Minería y el régimen de concesiones. Para el gremio, el Congreso está impulsando una iniciativa que, lejos de ordenar o promover la actividad, cambia las reglas de juego y eleva la incertidumbre en un sector que sostiene inversión, empleo formal directo e indirecto y desarrollo regional.

Esto no es modernización: es una señal de que en el Perú la inversión quedaría expuesta a decisiones políticas con intereses subalternos", refirió.

Además, Comex mencionó que la norma pretende “corregir” trabas del propio Estado castigando la formalidad; ya que, se generarían más costos y penalidades, plazos recortados que no reflejan la realidad del desarrollo de un proyecto y exigencias rígidas desde etapas sin certeza geológica ni condiciones habilitantes.

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Las consecuencias serían menos exploración, más riesgo, proyectos paralizados o inversiones que se van del país, añadió.

“Peor aún, se busca aplicar nuevas cargas a concesiones ya existentes e incluso afectar contratos de estabilidad jurídica. No se puede promover inversiones de largo plazo si el Congreso aprueba normas que quiebran la predictibilidad y vacían compromisos asumidos por el Estado”, señaló el gremio.

En ese marco, Comex exhortó a que este dictamen se someta a una discusión técnica seria y transparente, con evaluación económica y legal de sus impactos. “El Perú necesita destrabar, atraer inversión y generar empleo formal; no aprobar normas que “maten” la minería y ahuyenten proyectos”, concluyó.

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