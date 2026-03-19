Mediante un comunicado, Comex rechazó el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas que modifica la Ley General de Minería y el régimen de concesiones. Para el gremio, el Congreso está impulsando una iniciativa que, lejos de ordenar o promover la actividad, cambia las reglas de juego y eleva la incertidumbre en un sector que sostiene inversión, empleo formal directo e indirecto y desarrollo regional.

“El dictamen abre la puerta a intervenciones arbitrarias sobre derechos ya otorgados: debilita la garantía de la concesión al permitir su revocación bajo causales discrecionales y, además, plantea “mecanismos de participación en beneficios” que pueden convertirse en transferencias patrimoniales forzadas. Esto no es modernización: es una señal de que en el Perú la inversión quedaría expuesta a decisiones políticas con intereses subalternos", refirió.

Además, Comex mencionó que la norma pretende “corregir” trabas del propio Estado castigando la formalidad; ya que, se generarían más costos y penalidades, plazos recortados que no reflejan la realidad del desarrollo de un proyecto y exigencias rígidas desde etapas sin certeza geológica ni condiciones habilitantes.

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Las consecuencias serían menos exploración, más riesgo, proyectos paralizados o inversiones que se van del país, añadió.

“Peor aún, se busca aplicar nuevas cargas a concesiones ya existentes e incluso afectar contratos de estabilidad jurídica. No se puede promover inversiones de largo plazo si el Congreso aprueba normas que quiebran la predictibilidad y vacían compromisos asumidos por el Estado”, señaló el gremio.

En ese marco, Comex exhortó a que este dictamen se someta a una discusión técnica seria y transparente, con evaluación económica y legal de sus impactos. “El Perú necesita destrabar, atraer inversión y generar empleo formal; no aprobar normas que “maten” la minería y ahuyenten proyectos”, concluyó.