El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) encargado de supervisar las concesiones viales que existen a nivel nacional, señaló que sus nuevas tarifas de peajes en diversas carreteras presentan una reducción a partir del 10 del presente mes.

Refirió que esta actualización responde al reajuste ordinario anual previsto en los contratos de concesión, mecanismo técnico que permite adecuar las tarifas según el comportamiento de indicadores macroeconómicos como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, el Consumer Price Index (CPI) de los Estados Unidos y el tipo de cambio.

Así, explicó que, aunque los índices de inflación registraron incrementos durante el 2025, la disminución cercana al 10 % en el tipo de cambio permitió que el resultado final del reajuste fuera favorable para el usuario.

¿De cuánto es la reducción promedio?

La diferencia entre esos factores, según detalló, representa una reducción promedio del 3 % en las tarifas que estaban vigentes desde el año anterior (entre S/ 0,20 y S/ 0,40 en diversas unidades de peaje).

Entre las infraestructuras que ya aplican estas nuevas tarifas -indicó- se encuentran, en el norte, la Autopista del Sol (Tramo Trujillo–Sullana) y la concesión IIRSA Norte (Tramo Paita–Yurimaguas).

En la zona centro, el Tramo 2 de IIRSA Centro, que conecta el Puente Ricardo Palma con La Oroya, Huancayo y el desvío a Cerro de Pasco.

En la zona sur, el reajuste es efectivo en el Tramo Vial Quilca-La Concordia, que abarca puntos en Arequipa, Matarani y Moquegua; y en los tramos 3 y 4 de la carretera IIRSA Sur.

Ajustes a detalle

Gestión confirmó que, en efecto, en el caso de la Autopista del Sol, a cargo de la concesionaria Covisol, esa empresa publicó el 10 de este mes un nuevo tarifario, donde el cobro para vehículos ligeros ahora es de S/10.30, cuando el 2025 era de S/10.60, es decir aplica una reducción de 2.83%.

En el caso de la IIRSA Norte, el concesionario publicó igualmente un nuevo tarifario, donde el peaje es ahora de S/8.70 para vehículos ligeros, lo cual, comparado con los S/9.10 que aplicaba el 2025, significa una rebaja de 4.39%.

En la misma línea, en cuanto al tramo 2 de la IIRSA Centro (Carretera Central), a cargo de Deviandes, esa concesionaria pasa a cobrar S/8.00 por peaje para vehículos ligeros, lo cual muestra una contracción de 3.61% versus los S/8.30 que aplicaba el 2025.

Las demás variaciones irán progresivamente

Ositrán recordó que supervisa un total de 17 carreteras concesionadas a nivel nacional, y que, debido a que cada contrato posee cronogramas y condiciones específicas, los reajustes tarifarios se ejecutan de manera progresiva.

Por tal motivo, refirió que los tramos restantes de la Red Vial realizarán sus actualizaciones técnicas en los próximos meses, según sus fechas contractuales correspondientes.

“Con estas acciones, el Ositrán reafirma su función reguladora y fiscalizadora a fin de asegurar que las variaciones económicas se trasladen con exactitud a las tarifas de peaje, garantizando el cumplimiento estricto de los contratos de concesión”, apuntó la entidad.

