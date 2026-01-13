El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, informó que el sector tiene previsto presentar para la firma del presidente de la República, José Jerí, un decreto supremo de profesionalización de conductores, el cual permitirá que las licencias de mayor nivel puedan obtenerse en menor tiempo, fortaleciendo la capacitación y elevando la calidad del servicio de transporte.

“El Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene trabajando Con criterios de urgencia y prioridad, escuchando al sector y avanzando en soluciones concretas. El diálogo con los transportistas es permanente y seguirá fortaleciéndose”, señaló el ministro Prieto, quien exhortó a los gremios a mantener la unidad y a seguir utilizando los canales de coordinación y denuncia.

Además, señaló que como resultado del trabajo técnico desarrollado desde el MTC y del diálogo multisectorial con los transportistas, ayer se publicó un decreto supremo que permite a los conductores levantar la suspensión de sus licencias tras aprobar cursos de educación vial, medida orientada a la recuperación del empleo formal y a la mejora de la seguridad vial.

En materia de seguridad, el titular del MTC, Aldo Prieto, señaló que se viene priorizando el uso de tecnología aplicada al transporte. Foto: MTC

Seguridad para transportistas

En materia de seguridad, el titular del MTC señaló que se viene priorizando el uso de tecnología aplicada al transporte, como la implementación de sistemas de videovigilancia, el impulso de los pagos electrónicos y el uso de aplicativos.

Estas herramientas, integradas en un sistema de trabajo conjunto, contribuyen a cerrar espacios a la criminalidad y a mejorar el control del servicio, anotó.

Otro eje fundamental expuesto por el ministro Prieto fue el combate contra la informalidad, a través de acciones de fiscalización y la promoción de la formalización, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Prieto participó en una reunión de trabajo con representantes del gremio de transportistas, junto al presidente de la República, José Jerí, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. El encuentro se realizó en la sede central de la empresa de transporte Santa Catalina, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Precisamente allí el presidente de la República, José Jerí, anunció que a más tardar el próximo sábado 17 de enero estará publicada la reglamentación de la Ley 32490, norma que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías.

“Otro tema que está pendiente es el de Ley 32490, (...) esa ley ya debería estar reglamentada y es otro jalón de orejas que lo he conversado con las autoridades competentes. Por eso, máximo el día sábado tienen que estar los reglamentos de la ley“, manifestó Jerí.

El mandatario recordó que esta norma fue publicada en el mes de noviembre del año pasado, y que ante la situación, se debieron tomar acciones rápidas.

“No podemos actuar bajo un estado normal, tenemos que actuar de forma excepcional y la excepcionalidad también se plasma en la rapidez de la respuesta. Tenemos el compromiso de corregir la demora que como Gobierno hemos tenido“, refirió.



