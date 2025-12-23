PCM anuncia creación de subsistema contra la extorsión y el sicariato. Foto: Andina
PCM anuncia creación de subsistema contra la extorsión y el sicariato.
, que articule a la Policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público y permita una respuesta rápida frente a delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro.

Según precisó Álvarez, esto se hará mediante las facultades delegadas y dentro del marco de la lucha contra la delincuencia en el país.

“Se trata de establecer un subsistema que involucre estos delitos y comprometa a las instituciones de la administración de justicia. Confiamos en que en los próximos meses se produzcan resultados positivos”, indicó Álvarez tras la VI sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

durante la madrugada, han tenido efectos positivos.

Precisó que estas acciones lograron corregir corrigieron situaciones en las que algunos funcionarios habían asumido un rol pasivo frente a sus obligaciones.

En otro momento,

“Inteligencia policial ha identificado que, en muchos casos, no se trata de bandas organizadas, sino de personas que buscan obtener dinero fácil extorsionando a la gente de su entorno”, puntualizó.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, indicó que esto se hará mediante las facultades delegadas y dentro del marco de la lucha contra la delincuencia. Foto: Andina
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, indicó que esto se hará mediante las facultades delegadas y dentro del marco de la lucha contra la delincuencia. Foto: Andina

