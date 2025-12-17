¿Cuáles son las últimas noticias sobre el Reinfo? Sepa los detalles. (Foto: Andina)
¿Cuáles son las últimas noticias sobre el Reinfo? Sepa los detalles. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Hoy la enfrentó la segunda y definitiva votación para ampliar la hasta diciembre de 2026.

Como se recuerda, ya hubo una primera aprobación en el Pleno, pero ahora los parlamentarios ratificaron la propuesta que tantos posicionamientos en contra ha generado. En suma, 13 votaron a favor, 5 en contra, y 2 se abstuvieron.

Con ello, esta iniciativa pasa al Poder Ejecutivo para su evaluación pertinente.

LEA TAMBIÉN: Ampliación del Reinfo divide a congresistas: “Pone trabas a la formalización”

Reinfo: el debate

El debate inició con la intervención de Guido Bellido, parlamentario de Podemos Perú: “Se ha buscado todo el consenso que se ha solicitado. Así que es hora de poder tomar decisiones”.

Por su parte, Ruth Luque, de Juntos por el Perú, hizo hincapié en la ausencia del cuidado ambiental: “Están consolidando una ley pro . [...] Se ha excluido de manera arbitraria a las poblaciones indígenas, quienes tendrían mucho que decir. No hay ninguna cláusula ambiental. No se puede generar una afirmación y seguir justificando frente al grave deterioro ambiental. [...] Se ha perdido una oportunidad porque sí se pudo haber incluido una .

Diana Gonzales también fue enfática: “Desde Avanza País votamos en bloque en contra. [...] ¿Por qué el Estado tiene que seguir invirtiendo recursos en personas que no desean formalizarse. [...] El 2026 tiene que marcar el cierre definitivo del Congreso”.

Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, criticó esta postura: “Esto no es una posición electoral ni política. ¿qué hemos propuesto? Muchas iniciativas no han prosperado por los eternos opositores. No conocen exactamente qué está pasando ahí y se oponen. [...] En cuatro años no hemos sido capaces de dar una ley que ordene la ".

La minería ilegal usa el Reinfo como un camuflaje legal. | Foto: Andina
La minería ilegal usa el Reinfo como un camuflaje legal. | Foto: Andina
LEA TAMBIÉN: Reinfo: Un año más (como mínimo)

Patricia Juárez, de Fuerza Popular, también participó: “Nosotros como país no podemos dejar de reconocer que hay un gran sector de y que como estado no hemos sido capaces de encontrar una salida a través de una ley“.

Ilich López trajo a colación el tiempo en el que el Reinfo no ha funcionado: “En nombre de los aquellos productores mineros y pequeños mineros artesanales por 12 años se ha venido ampliando el Reinfo”.

Roberto Sánchez, por su lado, elevó el voto a favor, lo cual fue respaldado por Esmeralda Limachi: “¿Qué va a hacer este Gobierno en los pocos meses que le quedan? [...] Hay que aprovechar el tiempo".

LEA TAMBIÉN: American Lithium inicia proceso para escindir proyecto de uranio Macusani en Perú

Reinfo: ¿quiénes votaron a favor?

Durante la votación nominal de los congresistas, este fue el resultado:

En contra:

  • Ilich López Ureña
  • Arturo Alegría García
  • Gladys Echaíz Ramos
  • Karol Paredes Fonseca
  • Ruth Luque Ibarra

A favor:

  • Martha Moyano Delgado
  • Patricia Juárez Gallegos
  • Eduardo Salhuana Cavides
  • Jorge Marticorena Mendoza
  • Digna Calle Lobatón
  • Roberto Sánchez Palomino
  • Víctor Cutipa Ccama
  • Jorge Zeballos Aponte
  • Ana Zegarra Saboya
  • Carlos Alva Rojas
  • Alex Paredes Gonzáles
  • Alfredo Pariona Sinche
  • Patricia Chirinos Venegas

Abstención:

  • Waldemar Cerrón Rojas
  • Flavio Cruz Mamani

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí sobre ampliación del Reinfo: “Lo ideal hubiera sido no ampliarlo”
Minem plantea observaciones al dictamen que prorroga el REINFO
José Jerí sobre ampliación del Reinfo: “Menos de dos años va a ser de todas maneras”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.