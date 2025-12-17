Hoy la Comisión Permanente del Congreso enfrentó la segunda y definitiva votación para ampliar la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2026.

Como se recuerda, ya hubo una primera aprobación en el Pleno, pero ahora los parlamentarios ratificaron la propuesta que tantos posicionamientos en contra ha generado. En suma, 13 votaron a favor, 5 en contra, y 2 se abstuvieron.

Con ello, esta iniciativa pasa al Poder Ejecutivo para su evaluación pertinente.

Reinfo: el debate

El debate inició con la intervención de Guido Bellido, parlamentario de Podemos Perú: “Se ha buscado todo el consenso que se ha solicitado. Así que es hora de poder tomar decisiones”.

Por su parte, Ruth Luque, de Juntos por el Perú, hizo hincapié en la ausencia del cuidado ambiental: “Están consolidando una ley pro economía ilegal. [...] Se ha excluido de manera arbitraria a las poblaciones indígenas, quienes tendrían mucho que decir. No hay ninguna cláusula ambiental. No se puede generar una afirmación y seguir justificando frente al grave deterioro ambiental. [...] Se ha perdido una oportunidad porque sí se pudo haber incluido una cláusula ambiental”.

Diana Gonzales también fue enfática: “Desde Avanza País votamos en bloque en contra. [...] ¿Por qué el Estado tiene que seguir invirtiendo recursos en personas que no desean formalizarse. [...] El 2026 tiene que marcar el cierre definitivo del Congreso”.

Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, criticó esta postura: “Esto no es una posición electoral ni política. ¿qué hemos propuesto? Muchas iniciativas no han prosperado por los eternos opositores. No conocen exactamente qué está pasando ahí y se oponen. [...] En cuatro años no hemos sido capaces de dar una ley que ordene la pequeña minería".

La minería ilegal usa el Reinfo como un camuflaje legal. | Foto: Andina

Patricia Juárez, de Fuerza Popular, también participó: “Nosotros como país no podemos dejar de reconocer que hay un gran sector de la población que se dedica a la minería y que como estado no hemos sido capaces de encontrar una salida a través de una ley“.

Ilich López trajo a colación el tiempo en el que el Reinfo no ha funcionado: “En nombre de los aquellos productores mineros y pequeños mineros artesanales por 12 años se ha venido ampliando el Reinfo”.

Roberto Sánchez, por su lado, elevó el voto a favor, lo cual fue respaldado por Esmeralda Limachi: “¿Qué va a hacer este Gobierno en los pocos meses que le quedan? [...] Hay que aprovechar el tiempo".

Reinfo: ¿quiénes votaron a favor?

Durante la votación nominal de los congresistas, este fue el resultado:

En contra:

Ilich López Ureña

Arturo Alegría García

Gladys Echaíz Ramos

Karol Paredes Fonseca

Ruth Luque Ibarra

A favor:

Martha Moyano Delgado

Patricia Juárez Gallegos

Eduardo Salhuana Cavides

Jorge Marticorena Mendoza

Digna Calle Lobatón

Roberto Sánchez Palomino

Víctor Cutipa Ccama

Jorge Zeballos Aponte

Ana Zegarra Saboya

Carlos Alva Rojas

Alex Paredes Gonzáles

Alfredo Pariona Sinche

Patricia Chirinos Venegas

Abstención: