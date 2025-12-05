A su vez, instó a los invasores de carreteras a respetar el principio de autoridad, tras días de bloqueos especialmente en Arequipa. (Foto: Presidencia)
A su vez, instó a los invasores de carreteras a respetar el principio de autoridad, tras días de bloqueos especialmente en Arequipa. (Foto: Presidencia)
Tras participar en la firma de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Público, afirmó que el gobierno está “preliminarmente conforme” con la ampliación del , aprobada en primera votación en el .

Si bien señaló que “lo ideal hubiera sido no tener que ampliarlo”, sostuvo que se trata de “una posición intermedia” frente a la y la necesidad de proteger los intereses del Estado.

A su vez, instó a los invasores de carreteras a respetar el principio de autoridad, tras días de bloqueos especialmente en .

Crisis migratoria

El mandatario también reconoció que --incluido el estado de emergencia- son insuficientes para frenar el tránsito irregular y el avance del crimen organizado.

“Nuestras dos fronteras son sumamente porosas (…) El estado de emergencia en las fronteras no va a ser suficiente, pero nos permite mitigar el tránsito. Hay que acompañarlo de otras medidas”, aseguró.

En esa línea, puso como ejemplo la franja limítrofe en Tumbes, donde -dijo- existen múltiples puntos de ingreso clandestino que dificultan el control militar.

Jerí adelantó que será el punto central de la agenda que abordará el 12 de diciembre durante su encuentro binacional con su homólogo, cuyo viaje fue autorizado por el Congreso.

“Tenemos varios temas, pero para nuestro país uno de los principales es combatir en forma conjunta la delincuencia transnacional, que de un paso a otro transita”, comentó.

Señaló que ya hubo una coordinación preliminar tras una conversación telefónica sostenida días antes y remarcó que existe una agenda en común entre ambos Estados.

Criminalidad

El presidente indicó que el Ejecutivo seguirá anunciando nuevas acciones contra la criminalidad en los próximos días, como la suscrita hoy con el Ministerio Público.

Reiteró que su administración está en “guerra contra la delincuencia” y que no dudará en corregir cualquier error.

“No somos un gobierno que cree que tiene la última palabra de todo. Si nos equivocamos, admitimos el error y corregimos”, dijo al recordar el reciente “exceso de confianza” que permitió un ingreso irregular en la frontera con Tacna.

Consultado sobre la relación con los , Jerí sostuvo que la comunicación se mantiene activa a través de los ministerios del Interior y Transportes, que vienen evaluando medidas como la implementación del botón de pánico en el transporte público.

Afirmó que el Ejecutivo actúa “con hechos concretos”, aunque reconoció que “nunca va a ser suficiente” por la magnitud de los problemas heredados.

“Hemos recibido un país con muchos huecos y vacíos, sobre todo en seguridad. Eso nos motiva a triplicar esfuerzos”, señaló.

Neutralidad electoral

Sobre el proceso abierto en su contra por presunta vulneración del principio de neutralidad electoral, el mandatario restó dramatismo.

“Un proceso más, un proceso menos. Tendré que enfrentarlo como todos los demás”, dijo sobre la indagación iniciada por el Jurado Electoral Especial a raíz de declaraciones brindadas en una entrevista televisiva.

Respecto a la seguridad en la campaña electoral, aseguró que ya existe un plan que se activará en los próximos días para garantizar protección tanto a la ciudadanía como a los candidatos.

Reforma del INPE

En otro momento, no descartó que el Gobierno evalúe la privatización de ciertos servicios penitenciarios como parte de la reforma del .

“No descartamos nada. Toda acción que permita combatir efectivamente la delincuencia se va a tomar”, sostuvo, recordando que el Ejecutivo cuenta con facultades delegadas para impulsar estos cambios.

A su vez, respaldó al jefe de la institución, pese a los cuestionamientos. Aseguró que permanecerá en el cargo.

