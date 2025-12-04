Los gremios de transporte formal acatarían un paro nacional de 48 horas entre el 15 y el 17 de diciembre, según el anuncio preliminar de Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT).

La medida se concretaría tras evaluar que, pese al estado de emergencia vigente en distintas regiones, los crímenes y extorsiones contra conductores continúan sin mostrar una reducción significativa.

Ojeda señaló que los transportistas se sienten desprotegidos y que la declaratoria de emergencia “no ha logrado frenar las amenazas, cobros ilegales y ataques” que afectan diariamente a choferes y empresas.

El sector demanda acciones inmediatas y efectivas del gobierno de José Jerí para garantizar la seguridad en las rutas y en los terminales. Además, Ojeda solicita una reunión con el presidente de la República.

“Si hacemos una huelga de 48 horas, no creo que dure su gobierno”, declaró.

Los gremios precisan que el paro busca seguir llamando la atención del Ejecutivo sobre la gravedad de la situación y exigir mayor drasticidad en el plan operativo contra las mafias que extorsionan al sector transporte.

Durante las 48 horas de paralización, se prevé la suspensión de servicios en diversas modalidades, lo que podría afectar el traslado de pasajeros y mercancías a nivel nacional.