José Jerí. (Foto: Presidencia)
Redacción Gestión
El presidente José Jerí adelantó que la próxima semana vendrán al país

En entrevista con RPP, precisó que el ‘Plan Bratton’ es solo una de las herramientas del nuevo proyecto de seguridad ciudadana.

“Nosotros hemos dicho que vamos a basarnos no solamente en el plan Bratton. , señaló.

LEA TAMBIÉN: José Jerí: “Vamos a reaccionar con la contundencia del caso

“Una de las herramientas es lo que hemos heredado que es un plan, el plan Bratton. La segunda es alguna de las herramientas que nos proporcionó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018. También hemos dicho que van a venir especialistas del extranjero la próxima semana para opinar sobre la base de la realidad, sobre la base de la información que les estamos mandando para que nos den sus recomendaciones”, agregó

Jerí Oré detalló que otra de las fuentes que van a usar es la “experiencia comparada” de otros países en los que está funcionando la estrategia para combatir la delincuencia. En esa línea, reiteró que el denominado ‘plan Bratton’ “es una herramienta” para la elaboración del nuevo Plan de Seguridad Ciudadana.

En otro momento, el gobernante saludó la disposición del jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, de someterse a la prueba del polígrafo ante los cuestionamientos en su contra.

Sobre el tema penitenciario, el jefe del Estado sostuvo que al asumir el Gobierno decidió ir a los penales no para dar espectáculo, sino porque se evidenció que desde las cárceles se planificaban diversos delitos.

