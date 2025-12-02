Desde Pichari, en el Vraem, el presidente de la República, José Jerí, fue enfático al señalar que el Estado responderá con contundencia al crimen organizado. Esto lo dijo minutos después del atentado ocurrido contra el precandidato presidencial Rafael Belaunde en Cerro Azul.

Aunque no mencionó el caso de manera explícita, su mensaje estuvo claramente orientado a la escalada de hechos violentos y al rol del Estado frente al crimen organizado.

“El enemigo cambia de estrategia, usa nuevas artimañas y pretende poner en jaque al sistema. Y no lo vamos a permitir”, señaló el mandatario durante un discurso dirigido a militares destacados en la zona.

Jerí afirmó que su administración responderá “con la contundencia del caso” ante cualquier acción delictiva.

El jefe de Estado reconoció que no todo acto violento puede ser prevenido, pero aseguró que existe “un firme compromiso del gobierno y de todas sus autoridades en todo nivel de hacer frente al problema”. En ese sentido, sostuvo que lo que antes no se hizo “se va a hacer ahora”.

“Tenemos que redoblar los esfuerzos. Las autoridades tendremos que hacer más de lo que estamos haciendo, hasta el cansancio”, enfatizó.

José Jerí exhortó a las Fuerzas Armadas a continuar su labor en lo que calificó como una “guerra interna” contra la criminalidad y subrayó que los problemas de seguridad “no pueden ser eternos”, siempre que exista voluntad política para enfrentarlos.

Finalmente, el presidente llamó a concluir las “tareas pendientes” en materia de seguridad ciudadana y recuperar la tranquilidad en todo el territorio nacional.

“Los invito, con sentido de patriotismo, a ganar las guerras que tenemos que ganar y devolver la gloria y la tranquilidad a nuestra población en cada rincón del país. ¡Viva el Perú!”, concluyó.

Jefe de la ONPE se pronuncia

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, también se pronunció sobre este atentado. Mediante su cuenta oficial de ‘X’, rechazó cualquier ataque que pretenda manchar el proceso electoral que se avecina en 2026.

“Desde la ONPE condenamos ataque contra un dirigente político que aspira a postular a Presidencia de la República. Invocamos a todos los actores políticos y a ciudadanía en general a rechazar la violencia en la campaña electoral”, señaló.

Los detalles del atentado

Entre las 07:00 y 08:00 a.m., mientras el precandidato presidencial se dirigía a supervisar negocios personales, una moto abordó a la camioneta en la que se encontraba Rafael Belaunde. Así lo narró el comandante general PNP, Óscar Arriola, a Canal N.

Según los detalles preliminares, se escucharon hasta nueve impactos de bala dirigidos directamente al vehículo del precandidato presidencial, quien se encuentra ileso. No se conoce de momento si un chofer lo trasladaba, y si este se encuentra estable.

José Pain, alcalde de Cerro Azul, detalló que Rafael Belaunde se encuentra en sus terrenos, a donde siempre acude. Señaló que es la primera vez que ocurren hechos similares. Además, narró que se están desarrollando proyectos inmobiliarios en la zona, pero que -según dijo el general Arriola- no han habido denuncias por extorsión.