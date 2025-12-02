El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde, fue víctima este martes de un atentado armado en el distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete. De acuerdo con la información preliminar, sujetos desconocidos dispararon contra la camioneta en la que se desplazaba, lo que dejó daños visibles en el parabrisas del vehículo y provocó heridas leves al aspirante presidencial.

En imágenes difundidas por Canal N se observa el vehículo con al menos tres impactos de bala en la parte frontal. Belaunde aparece con lesiones superficiales en el rostro, que habrían sido ocasionadas por fragmentos de vidrio tras los disparos. No se ha confirmado aún si él conducía la unidad o si se encontraba acompañado por personal de apoyo o seguridad.

El precandidato presidencial se encuentra “ileso”, confirmó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

El excongresista Gino Costa, integrante de Libertad Popular, condenó el ataque y calificó el hecho como “un atentado contra la vida” del precandidato.

“Las investigaciones deben dar con el móvil del crimen y la justicia sancionar rápido y con firmeza a los responsables”, declaró. Añadió que corresponde al Ejecutivo garantizar la seguridad de todos los postulantes en el marco del proceso electoral hacia 2026.

“Se debe detener la violencia electoral ya”, enfatizó en Canal N.

El atentado ocurre un día después que el presidente José Jerí encabezara en Cañete un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. La coincidencia reaviva el debate sobre la capacidad del Estado para asegurar condiciones mínimas de integridad física para autoridades y candidatos durante actividades públicas.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado si alguna otra persona resultó herida ni si los responsables fueron identificados.

Belaunde se encuentra estable, según el exministro Pedro Cateriano, miembro de la plancha presidencial de Libertad Popular.