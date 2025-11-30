Keiko Fujimori se refirió sobre las condenas a prisión de los expresidentes Pedro Castillo, por el intento de golpe de Estado del 2022, y Martín Vizcarra, por actos de corrupción.

La precandidata presidencial calificó las sentencias como lamentables para el país y recordó que ambas son de primera instancia, por lo que aún pueden ser apeladas en un corto plazo de tiempo.

Además, mencionó que, en el caso de Martín Vizcarra, existen pruebas claras de actos ilícitos, los cuales fueron cometidos cuando fue gobernador regional de Moquegua.

“Es importante reconocer que en el caso del expresidente Martín Vizcarra ha habido pruebas contundentes cuando él ocupaba el cargo de gobernador. Entonces, creo que lo que hay que esperar es que el proceso continúe y esperar la definición de ambas sentencias (de Castillo y Vizcarra)”, señaló Fujimori.

Estas declaraciones se realizaron durante la elección de delegados de Fuerza Popular, que luego confirmarán listas presidenciales y parlamentarias para las Elecciones General del 2026.

Confirma plancha presidencial

Durante esta jornada de elección interna, Keiko Fujimori confirmó que liderará la plancha presidencial de Fuerza Popular para las Elecciones del 2026, acompañada por Luis Galarreta y Miguel “Miki” Torres como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia. Ambos son actualmente secretario y subsecretario general del partido.

Fujimori indicó que el reto que enfrenta su precandidatura, de cara al proceso electoral, es ganarse la confianza del electorado por parte de su fórmula presidencial.

Cabe precisar que, en este proceso interno, Fuerza Popular elige a más de 40 delegados que, la próxima semana, deberán ratificar mediante voto la lista presentada por la dirigencia nacional.