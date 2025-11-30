La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima declaró fundado un hábeas corpus a favor del expresidente Ollanta Humala, informó el sábado su abogado Wilfredo Pedraza. ¿Saldrá de prisión?

Cabe recordar que el expresidente Humala fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos en un adelanto de fallo.

La defensa de Humala cuestionaba que se le haya detenido el pasado 15 de abril con el adelanto de fallo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional y no con una sentencia íntegra.

Pedraza explicó que la Sala concluyó que la detención inmediata de Humala, tras una audiencia de adelanto de fallo, fue inconstitucional, pues una persona solo puede ser detenida mediante una orden escrita y debidamente motivada de un juez, o en caso de flagrancia.

Sin embargo, la Sala no ordena su libertad. Ello, debido a que cuando resolvieron, la sentencia ya había sido notificada formalmente.