Tras conocerse que la Corte Suprema de Brasil anuló las pruebas obtenidas contra la exprimera dama peruana, Nadine Heredia, en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht, desde el Ministerio Público aseguraron que dicha medida no tendrá ningún efecto en su sentencia de 15 años de prisión, dictada en el Perú.

Así lo indicó el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, tras precisar que la decisión del magistrado José Antonio Dias Toffoli, uno de los once jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil, podría surtir efecto en dicho país, pero no en el Perú.

“Nosotros estamos convencidos, particularmente el que habla, que llevó a cabo este proceso judicial que terminó con una sentencia condenatoria, que los efectos de esa sentencia que se ha dado en Brasil no pueden surtir efectos en un proceso penal peruano”, indicó a Canal N la noche del último martes.

“Podrá surtir efecto para Brasil, pero en Perú no, porque no creo que exista un juez que pueda permitir que una resolución de esa naturaleza pueda afectar su independencia. Acá lo que se debe cautelar es la independencia de los jueces”, añadió.

El fiscal recalcó que en el juicio oral contra Heredia, quien se encuentra asilada en Brasil, y su esposo, el expresidente Ollanta Humala, se respetó la observancia del debido proceso, el derecho de defensa de los acusados, así como reiteró que la prueba fue “debidamente actuada y valorada”.

“Nosotros hemos actuado prueba que nace de un proceso de colaboración eficaz llevado a cabo en Perú con las leyes peruanas. No nos hemos colgado de un proceso de colaboración en Brasil. Los documentos que ellos han presentado han sido dentro de un proceso de colaboración eficaz acá en Perú, que la misma empresa proporcionó”, sostuvo.

INFORMACIÓN PROVINO DE UN ACUERDO CON ODEBRECHT Y NO CON BRASIL

En otro momento, Juárez Atoche recordó que la información utilizada para condenar a Humala y Heredia en el Perú provino de un proceso de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht y no con la justicia brasileña.

“Nosotros no hemos pedido esa información a las autoridades de Brasil y que ellos nos hayan remitido esa información, es por eso que no creo que pueda surtir efectos lo que haya resuelto el juez supremo, que ya sabemos por dónde va”, apuntó.

A su juicio, la intención de esa medida aprobada en Brasil sería afectar el caso y “traerse abajo” el proceso penal porque vincula directamente al presidente de dicho país, Luiz Inácio Lula da Silva.

Finalmente, el fiscal advirtió que en la apelación a la sentencia dictada contra Humala y Heredia se pretenderá incluir dicho argumento, pero consideró “difícil” que puedan declararse nula esa prueba.

