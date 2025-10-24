Fotografía difundida por la Presidencia brasileña que muestra al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (izq.), y al presidente argentino, Javier Milei, durante la ceremonia de transferencia de la presidencia pro tempore del Mercosur de Argentina a Brasil, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el 3 de julio de 2025, en el marco de la 66.ª Cumbre de Líderes del Mercosur y Estados Asociados. (Foto de Ricardo STUCKERT / Presidencia de Brasil / AFP)
Fotografía difundida por la Presidencia brasileña que muestra al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (izq.), y al presidente argentino, Javier Milei, durante la ceremonia de transferencia de la presidencia pro tempore del Mercosur de Argentina a Brasil, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el 3 de julio de 2025, en el marco de la 66.ª Cumbre de Líderes del Mercosur y Estados Asociados. (Foto de Ricardo STUCKERT / Presidencia de Brasil / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Luiz Inácio Lula da Silva atraviesa su mejor momento político desde que volvió al poder. El presidente de Brasil se consolidó como el mandatario con mayor aprobación en Sudamérica, impulsado por su enfrentamiento con Donald Trump sobre los aranceles al acero brasileño y por sus medidas para reducir la desigualdad mediante impuestos a los más ricos.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.