Ollanta Humala, con Nadine Heredia, a su salida de la audiencia de su juicio en la que declaró como acusado.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Especializada declaró infundado el pedido del expresidente , quien continuará cumpliendo su condena de 15 años de prisión —en primera instancia— en el penal de Barbadillo.

La defensa legal de buscó suspender la ejecución de su condena, mas el Poder Judicial rechazó que exista arraigo familiar dado que dos hijas se encuentran en Estados Unidos y la exprimera dama, Nadine Heredia, se asiló en Brasil.

Bajo esos criterios, se denegó el pedido de ya que persiste el riesgo de fuga.

En esa línea, continuará con orden de captura tras fugarse a Brasil con su hijo menor.

Vale acotar que ambos fueron sentenciados por recibir dinero de Odebrecht y del Gobierno de Venezuela para financiar sus campañas presidenciales del 2006 y 2011.

