La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Especializada declaró infundado el pedido del expresidente Ollanta Humala Tasso, quien continuará cumpliendo su condena de 15 años de prisión —en primera instancia— en el penal de Barbadillo.

La defensa legal de Humala Tasso buscó suspender la ejecución de su condena, mas el Poder Judicial rechazó que exista arraigo familiar dado que dos hijas se encuentran en Estados Unidos y la exprimera dama, Nadine Heredia, se asiló en Brasil.

Bajo esos criterios, se denegó el pedido de Humala ya que persiste el riesgo de fuga.

En esa línea, Nadine Heredia Alarcón continuará con orden de captura tras fugarse a Brasil con su hijo menor.

