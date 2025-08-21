La defensa de Nadine Heredia sostiene que la sentencia por lavado de activos presenta inconsistencias legales y pruebas cuestionadas. Foto: GEC.
La defensa de Nadine Heredia sostiene que la sentencia por lavado de activos presenta inconsistencias legales y pruebas cuestionadas. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

David León, abogado de , manifestó su confianza en que la por lavado de activos será revertida en instancias superiores. El letrado argumentó que en el fallo existen “errores insubsanables” que debilitan su validez.

Uno de los puntos señalados por la defensa es el caso del tesorero del partido, Julio Torres, quien recibió ocho años de cárcel como cómplice. León sostuvo que ello contradice la norma, ya que un cómplice no puede recibir una pena mayor a la del autor del delito.

LEA TAMBIÉN: Nadine Heredia se asiló en Brasil por “un problema de salud bastante complejo”

Al respecto, enfatizó que “se ha violado flagrantemente la ley”, y añadió que Torres fue tratado como autor en la sentencia.

La defensa también cuestionó la solidez de los argumentos fiscales sobre el supuesto financiamiento ilícito de Venezuela, recordando que en un proceso anterior el juez Bengoa ya había absuelto a Heredia en ese extremo, lo cual esperan sea tomado en cuenta por el tribunal.

En abril último, el Poder Judicial condenó a Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de cárcel. Foto: Andina.
En abril último, el Poder Judicial condenó a Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de cárcel. Foto: Andina.

Asimismo, criticó el uso de testimonios de colaboradores eficaces, al considerar que sus declaraciones presentaban contradicciones y cambios que no fueron recogidos de manera rigurosa en la resolución judicial.

LEA TAMBIÉN: Asilo exprés a Nadine Heredia genera reclamos en Brasil y preocupación regional

En las próximas semanas el caso ingresará a la etapa de revisión de pruebas en segunda instancia. León señaló a RPP que eventuales movimientos legales y políticos en podrían tener algún impacto en el proceso, aunque aseguró que confía en que no influirán en la decisión de la justicia peruana.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: estos son los partidos inscritos y los que aún buscan registrarse ante el JNE
Jerí sobre futuros sueldos de congresistas: “Tiene que haber un reordenamiento de la política salarial”
INPE estima que mañana se conocerá el centro penitenciario al que será enviado Vizcarra

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.