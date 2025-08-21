David León, abogado de Nadine Heredia, manifestó su confianza en que la sentencia a la exprimera dama a 15 años de prisión por lavado de activos será revertida en instancias superiores. El letrado argumentó que en el fallo existen “errores insubsanables” que debilitan su validez.

Uno de los puntos señalados por la defensa es el caso del tesorero del partido, Julio Torres, quien recibió ocho años de cárcel como cómplice. León sostuvo que ello contradice la norma, ya que un cómplice no puede recibir una pena mayor a la del autor del delito.

Al respecto, enfatizó que “se ha violado flagrantemente la ley” , y añadió que Torres fue tratado como autor en la sentencia.

La defensa también cuestionó la solidez de los argumentos fiscales sobre el supuesto financiamiento ilícito de Venezuela, recordando que en un proceso anterior el juez Bengoa ya había absuelto a Heredia en ese extremo, lo cual esperan sea tomado en cuenta por el tribunal.

En abril último, el Poder Judicial condenó a Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de cárcel. Foto: Andina.

Asimismo, criticó el uso de testimonios de colaboradores eficaces, al considerar que sus declaraciones presentaban contradicciones y cambios que no fueron recogidos de manera rigurosa en la resolución judicial.

En las próximas semanas el caso ingresará a la etapa de revisión de pruebas en segunda instancia. León señaló a RPP que eventuales movimientos legales y políticos en Brasil podrían tener algún impacto en el proceso, aunque aseguró que confía en que no influirán en la decisión de la justicia peruana.