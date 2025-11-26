Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión luego de que el Poder Judicial (PJ) determinara que el exmandatario recibió sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua.

Con esta condena, Vizcarra se suma a la lista de expresidentes peruanos recluidos en prisión. Dentro de ella estuvo Alberto Fujimori, quien fue condenado a prisión en el año 2009, pero también actualmente están Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

En el caso de Toledo y Humala, recibieron la pena efectiva, mientras que Castillo cumple con prisión preventiva mientras continúa su juicio por presunta rebelión y cuya sentencia se dictaría este 27 de noviembre.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial condenó a 14 años de cárcel al expresidente Martín Vizcarra

Alberto Fujimori

El expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro en los casos de las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta, y los secuestros tras el autogolpe de 1992.

El 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto, refiriéndose el régimen de “indulto por razones humanitarias” previsto en la legislación vigente.

En 2018, la justicia peruana anuló ese indulto al considerar que no cumplió los criterios médicos y jurídicos exigidos, y porque en casos de graves violaciones de derechos humanos existe una fuerte restricción internacional a conceder indultos.

Sin embargo, en 2023, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó la liberación de Fujimori debido a este indulto humanitario.

Finalmente, Alberto Fujimori falleció en septiembre de 2024.

LEA TAMBIÉN: Mario Vizcarra evaluaría darle el indulto a su hermano Martín en un posible gobierno suyo

Alejandro Toledo

Alejandro Toledo, quien gobernó el país entre 2001 y 2006, fue extraditado desde Estados Unidos en abril del 2023 para enfrentar procesos por los casos Interoceánica y Ecoteva.​

Actualmente se encuentra recluido en el penal Barbadillo desde abril de 2023 y cumple una condena de 20 años de prisión por haber recibido sobornos vinculados a la concesión de la Carretera Interoceánica.​

Según la investigación fiscal, Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, declaró que Toledo recibió 20 millones de dólares en sobornos para favorecer a Odebrecht con los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur.​

Además, también se le acusó de recibir otros 6 millones de dólares para que el consorcio Intersur obtuviera la buena pro del tramo 4 de la misma carretera.

Ollanta Humala

Ollanta Humala, quien fue presidente del Perú entre los años 2011 y 2016, fue condenado junto con su esposa Nadine Heredia a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, vinculado al financiamiento de las campañas del Partido Nacionalista en los años 2006 y 2011.

Humala había cumplido prisión preventiva en el año 2017 en el penal de Barbadillo y, tanto él como Heredia, fueron liberados ocho meses después, en abril de 2018.

Sin embargo, el Poder Judicial los declaró culpables, en primera instancia, por el delito de lavado de activos y ordenó nuevamente su encarcelamiento. Por ello, Humala se encuentra recluido nuevamente en Barbadillo desde el 15 de abril de 2025.

En tanto, Nadine Heredia se encuentra actualmente en Brasil, país que le concedió el asilo diplomático, lo que impidió que la policía peruana la detuviera tras la lectura de la sentencia

Pedro Castillo

Finalmente, el expresidente Pedro Castillo se encuentra en el penal Barbadillo desde diciembre de 2022, en donde cumple prisión preventiva mientras enfrenta un juicio por el presunto delito de rebelión.

El 7 de diciembre de 2022, tras anunciar en un mensaje a la nación la instalación de un “gobierno de emergencia” y la disolución del Congreso, el Parlamento lo vacó y las autoridades procedieron a detenerlo ese mismo día.

El expresidente cumple prisión preventiva por 36 meses, dictada en el marco de las acusaciones en su contra por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.