El expresidente Martín Vizcarra negó que haya solicitado o reciba una pensión vitalicia por haber ejercido dicho cargo. Esto, al referirse al pedido realizado por la exmandataria Dina Boluarte, quien busca acceder a dicho beneficio pese a que solo estuvo 2 años y 10 meses en el poder.

En diálogo con radio Exitosa, Vizcarra dijo que, en comparación a Boluarte, él nunca ha solicitado esa pensión, ni como excongresista ni como expresidente, ya que vive en función de sus trabajos y su carrera como ingeniero civil.

Añadió que lleva 20 años en la actividad privada y que se traslada en su automóvil particular, por lo que indicó que no necesita esos beneficios.

“No cobro pensión vitalicia. No me paga un sol el Estado, ni como congresista que he sido electo, ni como expresidente. No es que me la hayan negado, ni siquiera la he pedido, vivo en función de mis trabajos. Soy ingeniero civil, he trabajado 20 años en la actividad privada”, sostuvo esta mañana.

Pese a que reconoció que legalmente le correspondería a Boluarte recibir una pensión vitalicia, el exmandatario consideró que “por delicadez” ni siquiera debería solicitarla por su controvertida gestión y los procesos legales en su contra.

“Obviamente por lo que ha hecho, no corresponde. Dina Boluarte debería tener la delicadeza de no pedirla, ni ponerla a debate. ¿Cómo se la va a merecer?“, se preguntó.

ASISTIRÁ A LECTURA DE SU SENTENCIA

El Poder Judicial programó para mañana, a partir de las 9:00 a.m., la lectura de sentencia contra Vizcarra en el marco del juicio oral por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Al respecto, el exmandatario reiteró nuevamente que acudirá mañana a la sede judicial, pese a que sus familiares y personas cercanas de su círculo social le recomendaron no asistir.

Recordó que está pendiente que la Corte IDH analice su pedido para suspender las inhabilitaciones que pesan en su contra. En ese sentido, adelantó que si finalmente dicho organismo suspendiera sus sanciones, recuperaría su curul, lo que implicaría que José Jerí dejaría de ser congresista y, por ende, presidente.

“Si yo soy congresista, tiene que dejar quien entró en mi reemplazo, Jerí, entonces Jerí tendría que dejar de ser congresista y si no es congresista deja de ser presidente”, señaló.

Frente a ello, consideró que una de las razones por las que no avanza su proceso para suspender sus tres inhabilitaciones sería para no generar una crisis política al recuperar su puesto en el Parlamento.

