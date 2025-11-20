El juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra llega este jueves a su última jornada, tras más de una semana dedicada a los alegatos finales de todas las partes involucradas.

El Poder Judicial debe quedar listo, después de esta sesión, para fijar la fecha en que se leerá la sentencia, un hito clave en el proceso por presuntos cobros ilícitos durante la gestión de Vizcarra como gobernador regional de Moquegua.

Hoy será el turno de la defensa legal de Martín Vizcarra, así como del propio exmandatario, quien podrá dar su alegato final antes del cierre del juicio.

El tribunal ha concedido 1 hora y 50 minutos para la exposición del abogado defensor, el mismo tiempo que tuvo la fiscalía la semana pasada. Tras ello, Vizcarra tendrá la oportunidad de dirigirse directamente al colegiado.

En sus alegatos, el Ministerio Público sostuvo que Vizcarra habría recibido S/ 2,3 millones en sobornos de empresas constructoras vinculadas a obras en Moquegua. Para sustentar su acusación, presentó siete “pruebas excepcionales” con las que busca contradecir la versión del exmandatario.

La fiscalía insiste en que el exgobernador habría tejido un esquema de pagos ilegales desde los consorcios encargados de proyectos estratégicos. La procuraduría, en paralelo, reforzó esta tesis la semana pasada y aseguró que Vizcarra habría mantenido un estilo de vida “financiado por coimas”.

A primera hora de la mañana, la empresa Incot -exsocia de ICCGSA- recordó ante el tribunal que se encuentra en proceso de colaboración eficaz y, por esa razón, no presentó alegatos finales.

En contraste, Astaldi, exsocia de Obrainsa, sí intervino para rechazar cualquier intento de que se le imponga una reparación civil, argumentando que la procuraduría no ha justificado adecuadamente los criterios económicos empleados.

En la sesión previa se confirmó que cada defensa empresarial cuenta con un máximo de 15 minutos para sustentar sus posiciones.

Con la intervención de la defensa de Vizcarra y su alegato personal, el tribunal dará por concluida la fase oral del juicio.

El colegiado deberá anunciar en los próximos días la fecha exacta de la lectura de sentencia.