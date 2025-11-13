El juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra por el presunto cobro de sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014) ingresó este jueves 13 de noviembre a su etapa final.

Esta mañana se iniciaron los alegatos de cierre del Ministerio Público y de la Procuraduría, a cargo del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional.

Desde las 9:00 a.m., el fiscal Germán Juárez, integrante del equipo especial Lava Jato, expone sus argumentos finales. El Ministerio Público solicita una condena de 15 años de prisión para Vizcarra por el delito de cohecho pasivo propio, al sostener que habría recibido S/ 2.3 millones en sobornos de las constructoras Obrainsa e ICCGSA, vinculadas a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El exmandatario llegó a la sede judicial junto a su abogado Erwin Siccha cerca de las 8:30 a.m., para la sesión en la que también participa la Procuraduría, que ha solicitado más de S/ 4.6 millones de reparación civil: S/ 2′071,971 por Lomas de Ilo y S/ 2′600,000 por el Hospital de Moquegua.

Cada parte -fiscalía, procuraduría y defensa- cuenta con una hora y media para presentar sus alegatos. La siguiente sesión se realizará el jueves 20 de noviembre, cuando se escucharán los alegatos de los terceros civilmente responsables. En esta fase también se prevé la “defensa material” o última palabra del propio Vizcarra.

El juicio se inició el 28 de octubre de 2024 y culminará con la lectura de sentencia, en la que el tribunal determinará si el expresidente es responsable de los presuntos sobornos recibidos durante su gestión regional.