Tras ser excarcelado por una decisión del Tribunal Constitucional (TC), el expresidente Martín Vizcarra reapareció en Tacna para realizar un acto proselitista en favor de su partido, Perú Primero. Esto, a pesar de que no cuenta con una afiliación vigente y se encuentra inhabilitado para postular y ejercer algún cargo público.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa, donde fue recibido por simpatizantes de Perú Primero, el exmandatario aseguró que el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, es quien realmente toma las decisiones en el país, por encima, incluso, de la propia presidenta Dina Boluarte y del premier, Eduardo Arana.

“Yo diría que Santiváñez es el presidente de la República actualmente, porque él es el que toma todas las decisiones de gobierno”, indicó la tarde del último sábado.

“En el organigrama del Gobierno, Santiváñez está encima del premier y está encima de Dina Boluarte”, añadió.

Respecto a Boluarte, Vizcarra consideró que solo es “un adorno del Gobierno”, el cual, según dijo, “es manejado por Santiváñez, Keiko Fujimori y César Acuña”.

CALIFICA DE RIDÍCULA LA INVESTIGACIÓN CONTRA GORE MOQUEGUA

En otro momento, el exjefe de Estado, quien afronta un juicio oral por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, insistió en que los 22 días que pasó tras las rejas lo han fortalecido tanto a él como a su organización política.

También calificó de “ridícula” una investigación iniciada por la Fiscalía contra el Gobierno Regional de Moquegua por una supuesta utilización indebida de recursos del Estado en una vigilia en favor del expresidente, realizada el pasado miércoles 20 de agosto.

De acuerdo con la denuncia, el GORE Moquegua habría ordenado que el personal de una subgerencia dejara sus labores ese día desde las 11:00 a.m. para asistir al evento, así como habrían sido trasladados utilizando vehículos oficiales o alquilados por la misma entidad.

Además, se advierte que la gobernadora Gilia Gutiérrez se encuentra afiliada al partido Perú Primero, liderado por Vizcarra, lo que genera un posible conflicto de intereses.