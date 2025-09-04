El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, dictó cinco meses prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Esto como parte del proceso por presuntamente haber recibido S/2.3 millones en coimas de empresas constructoras ligadas a su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014). Foto: GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente del Consejo de Ministros, , aseguró que el Gobierno de Dina Boluarte respetará la orden del Tribunal Constitucional para la liberación del expresidente , quien cumplía con prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

“Todos los peruanos tenemos la obligación de respetar la Constitución y desde el Ejecutivo tenemos el compromiso de respetar las decisiones judiciales”, dijo a la prensa.

LEA TAMBIÉN: Caso Ecoteva: Poder Judicial dicta 13 años y 4 meses de prisión efectiva contra Alejandro Toledo

Arana Ysa rechazó las acusaciones “políticas” de —quien culpó al régimen de Boluarte por su encarcelamiento— y aseguró que el Ejecutivo no interferirá en la justicia.

“El Ejecutivo no ha utilizado ni utilizará el poder que tiene para interferir en la justicia, ni para perjudicar o beneficiarnos. Es un gobierno que cree en las instituciones”, refirió.

LEA TAMBIÉN: Nuevo penal en El Frontón estaría listo entre 8 a 10 meses, dice Santiváñez

Mario Vizcarra, hermano del expresidente, señaló que la justicia “ha hecho lo que corresponde” y se mostró confiado en que se comprobará su inocencia.

“Han evaluado que no hay peligro de fuga. Hemos estado en los límites de la frontera y él (Martín Vizcarra) ni siquiera ha intentado fugarse o acercarse a una embajada buscando protección”, añadió para RPP.

Alejandro Muñante, legislador de Renovación Popular, consideró que es un “día negro para la justicia” porque se ha liberado a un “corrupto expresidente” y a una “exministra golpista” —en referencia a la —; mientras que Guillermo Bermejo (JP), lamentó que en Perú “te metan preso y después se corrija”.

