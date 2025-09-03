El Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación inmediata de la expremier de Pedro Castillo, Betssy Chávez, quien cumplía con prisión preventiva y atravesaba un complicado cuadro de salud por su huelga de hambre.

La defensa legal de Betssy Chávez denunció el agravio de su integridad, ya que vencieron los 18 meses de prisión preventiva, ordenados en junio de 2023 hasta el 19 de diciembre del 2024; y dicha extensión de la prisión preventiva recién se ordenó el 26 de diciembre de dicho año.

Según la resolución del TC, se vulneraron los derechos de Chávez Chino porque el pedido de prolongación de prisión preventiva se realizó un día antes del vencimiento del plazo inicial de dicha medida, por lo tanto, la exfuncionaria estuvo detenida ocho días sin decisión judicial.

Castillo y Chávez son acusados por infringir la Carta Magna tras golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Foto: Archivo GEC

De esa manera, se declaró fundada la demanda de habeas corpus y se decretó la inmediata liberación de Betssy Chávez a raíz de una “detención arbitraria”. Cabe añadir que la exministra es investigada por el golpe de Estado cometido por Pedro Castillo en diciembre del 2022.

El Tribunal Constitucional dispuso también que el requerimiento de la prolongación de la prisión preventiva, de fecha 18 de diciembre del 2024, se tramite de conformidad con el Nuevo Código Procesal Penal y la doctrina jurisprudencial vinculante del TC.

¿Qué implica la libertad de Betssy Chávez?

El abogado penalista Benji Espinoza comentó que se cometió una negligencia grave porque “ni los jueces ni los fiscales pueden alegar desconocimiento de la ley”.