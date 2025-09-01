La expremier Betssy Chávez fue trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora ante posibles complicaciones en su salud, a pocos días de anunciar una huelga de hambre seca como protesta por presuntos abusos en el Penal de Mujeres de Chorrillos.

La información fue confirmada por su abogado, Raúl Noblecilla, quien responsabilizó directamente al Ejecutivo por la situación de su patrocinada.

“Su huelga de hambre continúa y hacemos responsable a la dictadura de Dina Boluarte y a todos los traidores y enemigos del pueblo por lo que le pasa y pueda pasarle” , señaló a través de sus redes sociales.

Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) precisó en un comunicado que la medida se adoptó por recomendación médica y como acción preventiva.

El INPE informó que el traslado de Betssy Chávez al Hospital María Auxiliadora respondió a una indicación médica preventiva. Foto: INPE.

“Por indicación médica y como medida de prevención, se ha trasladado a la interna Betssy Chávez del E.P. Anexo Mujeres de Chorrillos al Hospital María Auxiliadora”, informó la entidad.

El organismo agregó que Chávez es evaluada diariamente desde que inició su protesta, y que toda la información sobre su estado será remitida al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo. Asimismo, recalcó que la ex jefa del Gabinete se encuentra bajo monitoreo médico permanente para descartar complicaciones.

Chávez cumple prisión preventiva mientras es investigada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Su defensa sostiene que la huelga de hambre es una protesta contra las condiciones penitenciarias, mientras que las autoridades insisten en que se viene actuando bajo protocolos de seguridad y atención médica.