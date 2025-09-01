Betssy Chávez fue trasladada al Hospital María Auxiliadora durante huelga de hambre como protesta por las condiciones en el Penal de Mujeres de Chorrillos. Foto: Poder Judicial.
Betssy Chávez fue trasladada al Hospital María Auxiliadora durante huelga de hambre como protesta por las condiciones en el Penal de Mujeres de Chorrillos. Foto: Poder Judicial.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La expremier fue trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora ante posibles complicaciones en su salud, a pocos días de anunciar una seca como protesta por presuntos abusos en el Penal de Mujeres de Chorrillos.

La información fue confirmada por su abogado, Raúl Noblecilla, quien responsabilizó directamente al Ejecutivo por la situación de su patrocinada.

LEA TAMBIÉN: Defensoría del Pueblo presenta amicus curiae en el caso de Betssy Chávez

“Su huelga de hambre continúa y hacemos responsable a la dictadura de Dina Boluarte y a todos los traidores y enemigos del pueblo por lo que le pasa y pueda pasarle”, señaló a través de sus redes sociales.

Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) precisó en un comunicado que la medida se adoptó por recomendación médica y como acción preventiva.

El INPE informó que el traslado de Betssy Chávez al Hospital María Auxiliadora respondió a una indicación médica preventiva. Foto: INPE.
El INPE informó que el traslado de Betssy Chávez al Hospital María Auxiliadora respondió a una indicación médica preventiva. Foto: INPE.

“Por indicación médica y como medida de prevención, se ha trasladado a la interna Betssy Chávez del E.P. Anexo Mujeres de Chorrillos al Hospital María Auxiliadora”, informó la entidad.

El organismo agregó que Chávez es evaluada diariamente desde que inició su protesta, y que toda la información sobre su estado será remitida al Ministerio Público y a la . Asimismo, recalcó que la ex jefa del Gabinete se encuentra bajo monitoreo médico permanente para descartar complicaciones.

LEA TAMBIÉN: INPE anuncia proceso disciplinario contra Betssy Chávez por negarse a traslado a Penal de Barbadillo

Chávez cumple prisión preventiva mientras es investigada por su presunta participación en el. Su defensa sostiene que la huelga de hambre es una protesta contra las condiciones penitenciarias, mientras que las autoridades insisten en que se viene actuando bajo protocolos de seguridad y atención médica.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso investigará caso ‘Ícaros’ y evalúa citar a Santiváñez y demás involucrados
Arequipa: disponen desalojar a 200 personas de terrenos de proyecto Majes
Minjus: nuevo penal en la isla ‘El Frontón’ tendría un costo de S/ 500 millones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.