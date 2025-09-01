Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa notificó a invasores. (Foto: Andina)
Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa notificó a invasores. (Foto: Andina)
Las aproximadamente 200 personas que ocupan eriazos del Estado comprendidos en el proyecto de irrigación , en Arequipa, tienen un plazo de 72 horas para realizar el desalojo correspondiente.

La Procuraduría Pública Regional emitió ese mandato, en coordinación con el Proyecto Especial Integral Majes Siguas – Autodema del Gobierno Regional de .

Se trata de los terrenos eriazos de la Sección B-3 de la Irrigación Majes, ubicados en el distrito del mismo nombre.

Un representante de la del Gobierno Regional exhortó a los ocupantes del Lote 8 de la referida zona a retirarse pacíficamente de estas tierras.

Las mismas son de propiedad de Autodema, inscrita con partida registral 11290005 de los Registros Públicos.

200 notificaciones

Fueron notificadas en ese sentido aproximadamente 200 personas, que ocupan ilegalmente un área total de 23,94 hectáreas.

Frente a ello estas pueden presentar la documentación legal que los acredite como propietarios. Caso contrario se considerará que están tomando posesión ilegal de predios del Estado.

Las notificaciones fueron entregadas personalmente a las personas que estaban presentes en las precarias construcciones.

En los casos en los que no se encontró a los ocupantes, se dejó la notificación en las puertas correspondientes.

