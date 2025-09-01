El Ejecutivo evalúa construir un centro penitenciario en la isla El Frontón, en el Callao, donde serían trasladados internos de alta peligrosidad para reducir el hacinamiento carcelario y desarticular redes criminales.

Según indicó la presidenta Dina Boluarte, quien el último domingo visitó dicho lugar con algunos miembros del Ejecutivo para inspeccionar el antiguo penal y definir acciones de reapertura, se planea construir una cárcel para aproximadamente 2,000 presos considerados de alto riesgo.

Al respecto, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, aseguró que la construcción de un nuevo penal en El Frontón tendrá un costo de S/ 500 millones, tras “los estudios técnicos” realizados que, según dijo, han determinado dicho costo.

Esto, a pesar de que el exjefe del INPE, Javier Llaque Moya, estimó que la reapertura de dicho penal demandaría un presupuesto aproximado de S/ 5,000 millones.

“Es una mentira lo que nos han vendido durante años respecto a que ‘El Frontón’ vendría a ser un penal que costaría S/ 5,000 millones. Ya están los estudios técnicos que han determinado que el costo aproximado de la construcción es de S/ 500 millones“, dijo esta mañana a RPP.

Añadió que este miércoles 3 de setiembre se suscribirá un convenio entre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Defensa y su sector, con la finalidad de que el Ejército y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) comiencen con el movimiento de tierras, que durará aproximadamente entre 2 a 3 meses.

“Inmediatamente también se va a iniciar con la construcción y, para esto, el Ministerio de Vivienda nos está asistiendo para la emisión del Decreto Supremo que habilite la construcción, utilizando los nuevos procedimientos de construcción en bloques”, agregó.

¿NUEVO PENAL EN ‘EL FRONTÓN’ SERÁ INAUGURADO EN GOBIERNO DE BOLUARTE?

En otro momento, Santiváñez enfatizó que tratarán de empezar el proceso de la construcción de este nuevo penal de forma inmediata.

No obstante, no confirmó si esta infraestructura será inaugurada durante la gestión de Boluarte o será derivada al próximo Gobierno.

“Lo importante es tomar la decisión de hacerlo. Durante años nos han engañado y decir que no se puede”, remarcó.

En tanto, la jefa de Estado aseguró que el proyecto cuenta con viabilidad técnica y ha sido evaluado con las entidades competentes. En ese sentido, adelantó que ya planean en realizar más penales en otras partes del país.

“Seguramente esta construcción de este centro penitenciario no va a resolver el total del hacinamiento que tenemos a nivel nacional, por eso es que estamos pensando en otros espacios también donde técnica y legalmente sean viables la construcción de otros penales”, expresó.