Juan José Santivañez evaluará la posible reapertura del penal “El Frontón”: Los detalles. (Foto: Congreso)
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, , convocó con carácter de urgencia a los miembros del (CONAPOC) para evaluar la posible reapertura del para jefes o cabecillas de organizaciones.

está programa para el 2 de septiembre, donde se debatirán temas relevantes del sistema de justicia y la lucha contra el crimen organizado.

Asimismo, la aprobación de un anteproyecto de ley sobre la custodia de seguridad para presos que sean jefes o cabecillas de organizaciones criminales violentas.

Además, se abordarán en esta reunión, otros temas importantes de seguridad nacional.

Recordemos que el es un órgano multisectorial que planifica, supervisa y da seguimiento a la política criminal del Estado, analiza el fenómeno social de la delincuencia y aprueba medidas para combatirla.

centra su labor en el sistema penitenciario, realizando acciones que mejoren la situación carcelaria de las personas privadas de libertad para lograr su reinserción social.

Por otra parte, el fue una prisión de máxima seguridad ubicada en una isla en el océano Pacífico, cerca de la costa del Callao.

en 1917 para albergar a algunos de los criminales y presos políticos más peligrosos del país. Su aislamiento la convirtió en el sitio ideal para el confinamiento de reclusos de alta peligrosidad y era conocida como el “Alcatraz peruano”.

fue cerrada en 1986 luego de haberse registrado un motín o el 18 de junio de ese año, liderado por internos vinculados al grupo terrorista Sendero Luminoso, que culminó en una intervención militar y la muerte de más de un centenar de reclusos.

El Penal de El Frontón, en los 80, fue tomado por presos de Sendero Luminoso, y se enfrentaron a las Fuerzas Armadas. (Foto: Andina)
