El Pleno del Congreso tiene en agenda un dictamen que prohíbe el retorno de ministros censurados al Gabinete. Foto: Fernando Sangama/@photo.gec
Carlos Hinostroza Sánchez
mailCarlos Hinostroza Sánchez

Pese a los cuestionamientos que pesan en su contra y las 12 investigaciones que afronta en el Ministerio Público por diversos delitos, Juan José Santiváñez retornó al Gabinete Ministerial. El último sábado, fue designado como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo del saliente Juan Alcántara.

