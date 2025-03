La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, aseguró que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha dejado de lado su función principal a cargo de la cartera, que es combatir la inseguridad ciudadana que azota al país, por convertirse en un operador político de la presidenta Dina Boluarte.

“Yo soy una de las primeras que ha firmado la moción de censura contra Santiváñez, porque su función es la seguridad ciudadana y no la está cumpliendo . Porque entre la defensa por el caso del capitán ‘Culebra’, del caso Cofre, los casos de Dina Boluarte, y por lo que se le acusa a él, es un abogado litigante, no un ministro del Interior ” , dijo la congresista en Cuentas Claras, de Canal N.

“Su papel es defender a los peruanos de la inseguridad. Si ya ha tenido reuniones para declarar a la Policía Nacional en emergencia, lo que sigue es buscar el presupuesto necesario para abastecer a la PNP en lo que se necesita. Ponerte de acuerdo con los gobiernos locales y regionales y ver un plan de seguridad inmediata. Esa función no la está cumpliendo porque se está defendiendo de todos los procesos que tiene”, añadió.

En ese sentido, la parlamentaria aseveró que Santiváñez tiene una gran oportunidad en resolver casos emblemáticos, como el del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Hay casos importantes. Uno es el tema de Vladimir Cerrón. Me parece bastante complicado que justo tuiteé lo que dice Dina Boluarte. No puede estar fugado un año pues (…) No puede estar dentro de un periódico mural del Congreso como si fuera un héroe”, indicó.

Por otro lado, criticó que la presidenta Dina Boluarte se haya pronunciado desde Tumbes, una región actualmente afectada por las intensas lluvias, para denunciar un presunto intento de “golpe de Estado blanco”, tras el allanamiento a la vivienda del ministro del Interior.

“Por su papel de presidenta, como máxima autoridad, no debió haberse pronunciado en este momento. Creo que el ministro es lo suficientemente capaz en su cargo para defenderse”, sostuvo.

